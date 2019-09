Dømt for voldsom ulykke: Gravid kvinde kørte 181 km/t. i Audi

En 32-årig britisk kvinde, der i juni måned 2018 var involveret i en voldsom ulykke, var tidligere i denne uge ved retten i Peterborough kun en hårsbredde fra at få en fængselsstraf, efter at hun med 181 kilometer i timen bankede direkte op i bagenden på en Renault, så både en passager på forsædet og en passager på bagsædet blev hårdt såret.

Det skriver flere medier på baggrund af en rapport fra Cambridgeshire Police.

Madalina-Cristina Postolache kørte 24. juni sidste år med stor fart i sin Audi Q7 på motorvejen Nene Parkway ved byen Peterbourough i England. Postolache var gravid i anden måned og havde sine to små børn på bagsædet. Men alligevel trådte hun godt og grundigt på speederen.

På grund af den store fart bankede Madalina-Cristina op i bagenden på en Renault Megane, hvor to mennesker blev såret. To af ofrene i Reanault-bilen har stadig brug for behandling i dag mere end et år efter ulykken. Føreren af Renault-bilen lider også i dag af post traumatisk stress. Forsæde-passageren i Renault'en lå efter ulykken på intensivafdelingen på et hospital i fem dage, hvor personen blev behandlet for tre brækkede ribben, en punkteret lunge samt alvorlige sår på ryggen. Bagsæde passageren brækkede tre ribben og fik sår på sine ben.

Den britiske gravide kvinde kørte 181 kilometer i timen med sine to børn på bagsædet, før ulykken skete. (Foto: Cambridge Police)

Postolache, der slap uskadt fra ulykken, har i forbindelse med retssagen hævdet, at en bil pludselig kørte ind foran hende, og at hun derfor måtte bremse hårdt op. Opbremsningen fik hendes motorhjelm til at svinge op og forhindre hendes udsyn på vejen.

Politibetjent Anthea Heap har sagt følgende om sagen:

'Postolaches's kørsel var hensynsløs og fuldstændig uforsvarlig. Hun tog overhovedet ikke hensyn til andre, mens hun kørte farligt med en hastighed på 181 kilometer i timen, før sammenstødet fandt sted.'

Dommeren Judge Matthew Low fortalte til Postolache, at hun kun var en hårsbredde fra at komme i fængsel.

I stedet blev Madalina-Cristina Postolache idømt 10 måneders betinget fængsel med en prøvetid på to år. Postolache blev også idømt 200 timers samfundstjeneste og fik frakendt sit kørekort i tre år.

Ingen af børnene i Postolaches bil kom alvorligt til skade. Heller ikke en fjerde passager i bilen.