Dømt for voldtægt af 25-årig efter chat på nettet

30-årig maste sig ind i kvindes lejlighed og voldtog hende to gange. Han udvises for bestandigt

En 30-årig mand og en 25-årig kvinde fik kontakt på dating-appen Badoo, men da den 30-årige mødte op ved kvindens bopæl i Søborg var hun ikke interesseret i besøg og afviste at lukke ham ind.

I stedet ventede han flere minutter ved opgangen og sneg sig med ind, da der kom et pizzabud.

Han ringede på kvindens dør og maste sig ind i lejligheden, da hun åbnede, og voldtog hende to gange, først på en sofa i stuen og derefter i soveværelset.

Nu har Retten i Glostrup idømt den 30-årige pakistaner Muhammad Rashid Chaudhry tre års fængsel og udvist ham for bestandigt.

Han forklarede i retten, at der var tale om frivillig sex mellem de to, og han ankede på stedet til frifindelse.

Voldtaget to gange

Voldtægten skete 14. september sidste år ved 19-tiden. Ifølge tiltalen tvang han den 25-årige kvinde til at tage sit tøj af, selvom hun protesterede og forsøgte at skubbe ham væk.

Han trak hende over til en sofa, tvang hende til oralsex, og lagde hende hårdt ned og tiltvang sig samleje, mens kvinden sagde, at det gjorde ondt og at han skulle lade være.

Derefter trak han hende ind i soveværelset og voldtog hende igen.

Den 25-årige kvinde, der har en psykisk funktionsnedsættelse, anmeldte voldtægten - hvorefter manden blev ved med at skrive til hende på Badoo, fordi han gerne ville se hende igen.

Politiet skrev på chatten

Politiet overtog chatten og skrev, at han bare kunne komme på besøg igen. Det gjorde han en uge efter voldtægten - hvor politiet ventede på ham, og han blev varetægtsfængslet 20. september.

Politiet fik også fat i video-overvågningen fra opgangen, der viste, at manden blev afvist, da han ringede på dørtelefonen, og derefter sneg sig ind i opgangen sammen med pizzabudet.

Den 30-årige er gift med en dansk statsborger, men har kun opholdt sig i Danmark i et par år, og han anses for dårligt integrereret. Og da han ikke har børn, bestemte retten, at han skal udvises med indrejseforbud for bestandigt.