Dømt for voldtægter begået mod stedsøster

En 23-årig mand er blevet idømt fem år og seks måneders fængsel for voldtægter begået mod sin stedsøster

En 23-årig mand er blevet idømt fem år og seks måneders fængsel for adskillige voldtægter og andre seksuelle forhold end samleje begået mod sin stedsøster, der var under 12 år på gerningstidspunktet.

Det oplyser Anklagemyndigheden ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Til Ekstra Bladet oplyser anklagefuldmægtig Ulrik Birch, at voldtægterne har foregået over en længere periode fra november 2014 til oktober 2017, hvor de to stedsøskende i store dele af perioden boede sammen.

Anklagefuldmægtig Ulrik Birch gik efter en fængselsstraf på syv år, fordi offeret var under 12 år gammelt, da voldtægterne fandt sted, og fordi der i forbindelse med voldtægterne også er blevet udøvet vold, hvor den 23-årige har fastholdt pigen, trukket hende ind til sig og gennemført samlejet, selvom hun gjorde modstand.

- Jeg synes, at strafudmålingen afspejler alvoren i den her sag, siger Ulrik Birch til Ekstra Bladet.

Den 23-årige ankede dommen på stedet og er blevet varetægtsfængslet direkte efter dommen.