Dømt hash-smugler hjem til Danmark

Den 68-årige tidligere vognmand og dømte hashsmugler, Jørn Lisberg, skal nu afsone resten af en fransk dom på syv års fængsel i et dansk fængsel.

Retten i Næstved har konverteret hans franske dom for smugling af 103 kilo hash til en tilsvarende dansk straf. Hvis han oprindeligt var blevet dømt i Danmark for et tilsvarende kvantum hash ville han være sluppet langt billigere.

Nu skal Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi aftale en procedure med franske myndigheder om udleveringen af Jørn Lisberg. Via sin advokat, Stefan Møller Jørgensen, modtog Jørn Lisberg den danske dom fra sin franske fængselscelle.

Jørn Lisberg blev anholdt i Danmark i juni sidste år, varetægtsfængslet og senere udleveret til Frankrig. Han havde kæmpet i årevis mod en udlevering, fordi han nægter sig skyldig i hashtransporten, hvor en af hans lastbilchauffører blev pågrebet af franske toldere helt tilbage i oktober 2014 med de 103 kilo hash i lasten. Desuden havde han dårligt helbred.

Lastbilchaufføren blev dengang idømt fem års fængsel i Frankrig for hashsmuglingen.

Dom stadfæstet

Mens Jørn Lisberg i Danmark kæmpede mod en udlevering til Frankrig, mistede de franske myndigheder tålmodigheden med Jørn Lisberg, og allerede i april 2016 fik han de syv års fængsel ved en udeblivelsesdom.

Da han sidste år alligevel blev udleveret, stillede danske myndigheder dog som betingelse, at retssagen blev genoptaget. Det gjorde den, og 22. oktober 2019 blev dommen på syv års fængsel stadfæstet.

Det var også en betingelse for udleveringen, at Jørn Lisberg kunne få lov at afsone straffen i Danmark.

Derfor anmodede de franske myndigheder 1. juli i år om, at Jørn Lisberg overføres til afsoning i Danmark.

Jørn Lisberg er tidligere i Københavns Byret idømt fem års fængsel for meddelagtighed i indsmugling af 600 kilo hash til Danmark.