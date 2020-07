Dømt: Havde udstyr til fjernudløsning af bomber

En 25-årig litauer erkendte onsdag ved Retten i Hillerød, at han var i besiddelse af remedier til fjernbetjent affyring af bomber, nemlig ni mobiltelefoner med tilkoblede ledninger, fire batterier og ledninger og 27 detonatorer.

Det kostede den 25-årige en dom på seks måneders fængsel og udvisning. Det var ventet, at to andre litauere på 42 og 43 år også ville tilstå i retten, men det afviste de, og derfor blev de løsladt for at vente på, at anklagemyndigheden nu rejser tiltale mod dem.

Det var den 43-årige, som 3. marts i år mødte op hos Nordsjællands Politi og afleverede bombe-komponenterne.

Flyttet rundt på Sjælland

Det startede en stor efterforskning, der førte til varetægtsfængsling af de tre litauere i marts og tre brødre fra Københavns Vestegn i maj.

De blev alle sigtet for besiddelse af af bombeeffekterne, der er blevet flyttet rundt mellem flere adresser og biler i perioden fra 25. september sidste år og til 3. marts i år.

Under to store politiaktioner i marts og maj ledte Nordsjællands Politi efter en formodet ’bombefabrik’. En lang række adresser og køretøjer blev ransaget i Gørløse, Taastrup og på Københavns vestegn, men der blev ikke fundet nogen bomber.

Politiet ved stadig ikke, hvor de vigtige elementer til fjernudløsning af bomber kom fra, eller hvad de skulle bruges til. Politiet udelukker dog terror.

Alle retsmøder i sagen har hidtil været for lukkede døre, og tilståelsen fra den 25-årige litauer skete også bag lukkede døre. Kun dommen var offentlig.

Ukendte bagmænd

Den ene af de tre brødre, der blev anholdt i maj, sidder stadig varetægtsfængslet, mens de to andre nu er løsladt.

De seks indtil nu sigtede betragtes af politiet som ’mindre fisk’ i bombeaffæren, hvor politiet stadig forsøger at finde de ukendte bagmænd. De sigtede har ingen kendt bandetilknytning.

Politiets mørklægning af bombesagen fortsætter.

– Der foregår stadig efterforskning i sagen, så vi kan ikke udtale os endnu. Vi forsøger at finde frem til, hvor effekterne stammer fra, og hvad formålet med dem var, siger efterforskningsleder Lau Lauritzen, Nordsjællands politi.

Oprindeligt var de tre litauere sigtet for forsøg på bombefremstilling efter straffelovens skærpede våbenparagraf, men nu er sagen ’faldet ned’ til kun at omfatte våbenloven.

