Dømt storsvindler: Sådan udnytter kriminelle revisor-regel

Per Ulrich Karpf, der flere gange er dømt for bedrageri, er ikke i tvivl om, at der ville være mindre svindel, hvis revisionspligten blev genindført

- Klart størstedelen af dem, der begår hvidvask, kreditbedrageri og anden form for svindel, bruger ikke nogen revision.’

Sådan lyder det fra den kendte storsvindler Per Ulrich Karpf, der er dømt for økonomisk kriminalitet flere gange, efter Ekstra Bladet har kunnet beskrive flere sager om tydelig svindel hos små virksomheder uden revisor.

Karpf fik sin første dom i 2006 for skatte- og momsunddragelse, og senest blev han idømt fem års fængsel for bedrageri i 2014. Her havde han blandt andet hjulpet Mads Dinesen, der også kendes som Champagnedrengen, med at begå kreditsvindel med falske fakturaer.

Han har dermed både oplevet tiden med og uden revisionspligt.

Per Ulrich Karpf er ikke i tvivl om, at der ville være mindre svindel, hvis revisionspligten blev genindført.

- Jeg ved, at det ville virke, siger han.

Artiklen fortsætter under boksen...

Fakta om revisionspligt I 2006 blev revisionspligten ophævet for en lang række mindre virksomheder. Dermed var det ikke længere et krav, at deres regnskaber skulle revideres af en uafhængig revisor. Formålet var at lette de administrative byrder for virksomhederne, som også kunne slippe for regningen til en revisor. Omvendt fik offentligheden ikke længere nogen advarsel, hvis et selskab f.eks. kunne være tæt på en konkurs. I 2011 blev der lempet yderligere på kravene. Hvis en virksomheds omsætning var under 8 mio. kr. og antallet af ansatte ikke oversteg 12 kunne man f.eks. slippe for revision. Tidligere var grænsen for omsætning på 3 mio. kr. 155.000 virksomheder fravalgte i 2018 revision ifølge tal fra FSR. 60.000 selskaber har helt fravalgt revisorbistand til f.eks. at opstille regnskabet.

0-regnskaber

Mod betaling har han ageret bedemandsfirma og afviklet masser af tvivlsomme virksomheder, der havde fravalgt revision.

- Jeg har haft et hav af selskaber, som folk gerne ville af med. Nogle gange har der på papiret været stor aktivitet i firmaet, men så har der ikke været det rigtig alligevel. Andre gange har det været selskaber, hvor det ikke har lignet, at der var den store aktivitet, men det har der så været alligevel. Og så er Skat kommet efterfølgende, siger han og forklarer videre om formålet med svindlen:

- Det er meget enkelt. Hvis du skal et bruge et selskab til at platte i via kredit og lån osv. så skal du have nogle gode regnskaber at fremvise, men hvis du skal undgå myndighedernes opmærksomhed, så er det jo bare 0-regnskaber, du skal lave.’