Dømt til døden på Zoom

En mand er blevet dømt til døden ved hængning i Singapore via videokonference-tjenesten Zoom.

Den 37-årige Punithan Genasan fra Malaysia blev kendt skyldig for sin rolle i en heroinhandel i 2011, og i fredags modtog han dødsstraffen via skærmen som den første i Singapore. Det skriver Reuters.

En talsmand for Singapores Højesteret siger, at dommen blev afsagt via Zoom 'af hensyn til sikkerheden for alle involverede i sagen' med henvisning til corona-restriktionerne i bystaten, hvor store dele af retssystemet er sat på pause.

Genasans forsvarsadvokat Peter Fernando bekræfter, at hans klient har fået dødsdommen over Zoom, og at hans klient overvejer at anke dommen. Ifølge advokaten protesterede han dog ikke mod afsigelsen via Zoom, fordi det alene gjaldt domsafsigelse, som han vurderede kunne høres godt og tydeligt.

Men menneskerettighedsgrupper har kritiseret brugen af Zoom-samtaler i sager, der gælder dødsstraf.

- Singapores brug af dødsstraf er grusom og umenneskelig, og brugen af fjernteknologier som Zoom til at idømme en mand til døde gør det endnu mere (grusomt og umenneskeligt, red.), siger Phil Robertson, der er direktør for den asiatiske afdeling af Human Rights Watch, der også tidligere har kritiseret afsigelsen af en dødsstraf i Nigeria via Zoom.

Singapore har nultolerance i forhold til narkotika-overtrædelser. Ifølge mediet The Strait Times i Singapore blev Punithan Genasan dømt for at introducere to kurerer til hinanden i 2011 og instruere en af dem i at køre til Singapore for at møde den anden.

Ifølge mediet forlod Punithan Genasan Singapore samme dag, som han introducerede duoen, men han blev anholdt i Malaysia og udleveret til Singapore 21. januar 2016.

De to kurerer blev dømt i 2015 til henholdsvis livstid og dødsstraf.

Punithan Genasan har nægtet sig skyldig og har afvist at have nogen som helst relation til de to. Men det troede retten i Singapore altså ikke på.