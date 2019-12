Dømt: Vrangforestilling endte i økseangreb

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 51-årig mand blev tirsdag dømt for forsøg på manddrab, da han tidligere på året huggede en økse flere gange i hovedet og på kroppen af en vicevært på Østerbro i København.

Dommen lød på anbringelse på retspsykiatrisk afdeling.

I retten tegnede der sig et klart billede af den dømtes svære opvækst med omsorgssvigt og mobning. Den dømte blev beskrevet som socialt isoleret.

Den 51-årige gik amok i hallucinationer en morgen i marts i en ejendom, hvor han troede, at han havde set den mand, som angiveligt havde voldtaget ham som barn.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Den 51-årige lider af vrangforestillinger. Foto: Kenneth Meyer

Drabsforsøget skete 13. marts i år cirka klokken 9.26. Den 51-årige ringede selv til alarmcentralen efter overfaldet.

- Hallo? Jeg er bange for, at jeg har forsøgt at slå en ihjel, fortalte den nu dømte i telefonen.

Viceværten forklarede dengang, at han havde banket på døren hos den 51-årige for at tilbyde hjælp, fordi han virkede psykisk ustabil.

Den dømte kom ud med øksen i hånden og gik til angreb på viceværten, som forsøgte at undslippe ned ad bagtrappen.

'Pædofil' og 'bøssesvin', råbte øksemanden, mens han slog løs på den sagesløse vicevært i ejendommen.

Foruden de mange øksehug fik den forurettede adskillige knytnæveslag og spark i ansigtet og på kroppen.

Betjentene fulgte blodsporene fra gården op ad trapperne til den nu dømtes lejlighed, hvor han straks blev anholdt.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Politiet ransagede dengang den nu dømtes lejlighed, hvor de fandt adskillige våben. Foto: Kenneth Meyer

I den 51-åriges lejlighed fandt politiet adskillige sedler hængt op rundt i lejligheden med ordet 'DRÆB' på.

Ud over sedlerne fandt politiet våben, som var placeret forskellige steder i lejligheden. Der blev fundet knive, en mukkert og en lægtehammer rundt om i lejligheden. Bag sofapuderne lå tilmed en machete.

En del af overfaldet blev fanget på ejendommens videoovervågning.