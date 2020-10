Doktor Drab

Asser Hedegård Thomsen er speciallæge, men alle patienterne er døde, inden han overhovedet møder dem. Den 44-årige aarhusianer er retsmediciner og har netop bestået sin ph.d.-afhandling, hvor han gennemgik 1417 danske drab fra 1992 til 2016.

- Jeg er vant til barske ting fra mit daglige arbejde og har en faglig interesse i emnet, men det var da indimellem psykisk hårdt at gennemgå så mange drab - især de sager, hvor mange børn fra samme familie var blevet dræbt. De sager fylder mere end dem, hvor de involverede var lige gode om det, siger Asser Hedegård Thomsen, der selv er far til tre.

Som retsmediciner arbejder Asser Hedegård Thomsen ikke kun i kittel. Her er han yderst til højre på gerningsstedet for et tredobbelt knivdrab i 2015. Foto: René Schütze

Drab fylder meget i medierne, men inden Thomsens afhandling, der er lavet i samarbejde med Aarhus-, Syddansk- og Københavns Universitet, var der begrænset videnskabelig viden om ofre, metode og miljøer.

Inspector Morse

- Når der skal lovgives på området, så bør det ske på baggrund af fakta og ikke på baggrund af de antagelser, som folk gør sig, fordi de har set Inspector Morse, siger forskeren, hvis afhandling kan give bedre viden om, hvor der eventuelt kan sættes præventivt ind.

Det har f.eks. langt større effekt på drabsstatistikkerne, hvis der kommer bedre styr på jaloux ægtemænd fremfor hardcore kriminelle, der lejlighedsvis skyder hinanden.

Iført hue helt til højre er Asser Hedegård Thomsen her på opgave i Ålbæk Havn i 2013. Foto: René Schütze

De fleste drab sker nemlig i privat regi. Således er syv procent af drabene i perioden sket i kriminelle miljøer. Og mens kvinder næsten aldrig er ofre for drab i det offentlige rum, ser det anderledes ud indenfor hjemmets fire vægge.

Holdt hemmeligt for offentligheden: Billeder af groteske drab dukket op

- At holde kvinden inden døre hos familien er ikke en god måde at beskytte hende mod skade, lød det fra medlem af bedømmelsesudvalget Kari Ormstad fra Oslo Universitet i hendes eksamination af Asser Hedegård Thomsen.

– At være udenfor sent om aftenen er mere sikkert end at være hjemme, konkluderede hun.

Kloge kolleger

Asser Hedegård Thomsen er nu tilbage hos sine døde klienter, hvor hans opdagelser ofte hjælper politiet i alvorlige sager. Obduktionsrapporter kan ofte være et fældende bevis i en drabssag, og de mange timer med blodig læsning har ikke været forgæves:

– Jeg kan mærke, at jeg er blevet bedre til selv at skrive obduktionserklæringer efter at have gennemgået de mange sager skrevet af kloge kolleger.

Blodige fakta Her er udvalgte konklusioner fra retspatolog Asser Hedegård Thomsens ph.d.-afhandling: 'Drab i Danmark 1992-2016'. * Ud af 1471 drabsofre er 471 døde efter såkaldt skarp vold, altså hvor de er blevet stukket eller skåret med en kniv eller lignende. * 7 ud af 10 knivdrab begås med en almindelig køkkenkniv. * De fleste drabsofre - 62 procent - er mænd. * Mænd bliver typisk dræbt af en ven eller bekendt. Oftest sker det i nattelivet under indflydelse af alkohol eller stoffer. * Kvinder bliver typisk dræbt af et familiemedlem, oftest af en partner eller tidligere partner. * Natten efter fredag og lørdag er de tidspunkter på ugen, hvor der sker flest drab. * Kun i et ud af ti tilfælde er morderen en kvinde. * Kun syv procent af alle drab begås inden for det kriminelle miljø, herunder bandemiljøet. * 95 procent af alle drab begås enten ved skarp vold - blandt andet knivstik, skud, stump vold - for eksempel slag - eller forskellige former for kvælning. /ritzau/ Vis mere Luk

Har skåret i 3000 lig: Det var min værste sag