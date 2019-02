Dom i dag: 'Du er ikke andet end en husslave'

I dag falder dommen over en psykolog fra Aarhus, som er anklaget for misbruge sin kvindelige klient som sexslave

'Du er ikke andet end en husslave', 'adlyd og læg krop' og 'er slave B klar til at sluge sin herres pik' er få af de mange SMS'er anklageren læste op ved retsmøder i december. Beskederne er sendt fra psykologen til den klient, han er mistænkt for at have udnyttet seksuelt.

Psykologen har tidligere nægtet sig skyldig og forklaret, at de mange beskeder udelukkende var et rollespil, og at han og kvinden ikke har haft samleje i virkeligheden. Rollespillet gik ifølge behandleren ud på, at han skulle eksponere hende for krænkende udtalelser, så hun i fremtiden kunne sige fra over for "farlige situationer med farlige mænd".

Afhængighedsforhold

Kvinden har nægtet, at der var tale om rollespil. Ifølge hende havde de jævnligt sex, hvilket hun gik med til, fordi hun var afhængig af ham som psykolog.

- Han var nøglen til at få det bedre. Jeg var bange for, at han skulle afbryde behandlingen, eller at jeg skulle få det dårligt, siger hun.

Det er ikke ulovligt at have sex med sine klienter. Det er derfor afgørende for kvinden at kunne overbevise dommerne om, at psykologen misbrugte den afhængighed, hun havde af ham grundet deres behandler/klient forhold.

Domsigelse

Dommen falder senere i dag, men først skal to nye vidner i skranken. Tidligere har kvindens veninder og psykiater vidnet, og det samme har psykologens ekskæreste.

- Jeg stillede mig undrende over for deres forhold fra start. De skrev sammen, og han gik udenfor, når de talte i telefon. Jeg synes, det var mistænksomt, sagde ekskæresten ved retsmøderne i december.

Kvindens bisidder har rejst et erstatningskrav med returnering for 10 konsultationer samt godtgørelse på 60.000 kroner. Anklagemyndigheden går blandt andet efter at fratage psykologen retten 'til at virke som psykolog indtil videre'.

Ekstra Bladet følger med, når dommen falder.

