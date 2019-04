Dom i uhyggelig voldtægtssag: Offer blev stukket og spærret inde i hundebur

En tilsyneladende banal strid om penge endte i august sidste år for en dengang 18-årig pige i en fem timer lang indespærring i en ejendom i Allingåbro, hvor hun blev voldtaget og slået og sparket.

Fredag er tre mænd og en kvinde fundet skyldige af et nævningeting ved Retten i Randers. To af dem tog ikke selv aktivt del i voldtægten. Men fordi de undlod at gribe ind, var de medansvarlige.

En kvinde på 25 år er blevet idømt fængsel i fem år og seks måneder. Med tilråb opfordrede hun sin mandlige ven på 26 år til at forgribe sig på offeret. Han har fået fængsel i seks år.

Ifølge anklageskriftet blev offeret blandt andet ydmyget ved at blive skubbet ind i et hundebur. Undervejs blev hun stukket med dartpile og andre ting.

- Den her sag overgår al fiktion, har anklager Birgitte Ernst ifølge Randers Amtsavis sagt til nævninger og juridiske dommere.

- Efter at man havde mishandlet, voldtaget og truet hende i timevis, blev hun efterladt midt på vejen - uden telefon, uden penge, konstaterede anklageren.

Forbrydelsen skete i august sidste år. Tilfangetagelsen begyndte ved tre-tiden om morgenen. Kvinden blev først sluppet fri klokken otte.

Den dømte kvindes forsvarer, Karina Schou, mente ifølge Randers Amtsavis, at den korrekte reaktion til hendes klient var en behandlingsdom, sådan som to ud af tre medlemmer af Retslægerådet havde anbefalet. Hun ankede på stedet til Vestre Landsret.

Desuden idømmes en 17-årig dreng halvandet års fængsel, mens en 22-årig mand får fængsel i tre år, oplyser Østjyllands Politi.

I en pressemeddelelse lægger anklageren vægt på, at også disse to straffes.

- Jeg er særligt tilfreds med, at alle tiltalte blev dømt for grov vold og voldtægt, selv om de ikke alle nødvendigvis var aktive deltagere, siger hun.

