Dom til Herlev-enke: Parterede mandens lig med sav

Kvinden har nu modtaget sin straf for at partere sin afdøde mand med en fukssvans og gemme ligdelene i fryser og blomsterkumme

En nu 69-årig enke fra Herlev har netop i Retten i Glostrup modtaget sin dom for sidste år at have parteret sin afdøde 74-årige mands lig med en fukssvans.

Den ulykkelige kvinde skaffede i første omgang hans hoved, ben og andre kropsdele af vejen i en kummefryser og en blomsterkumme i sit parcelhus i Herlev vest for København.

Det koster hende nu en betinget straf på fire måneders fængsel med et års prøvetid. Samtidig konfiskerer myndighederne den fukssvans med blåt håndtag, som hun benyttede til den makabre opgave.

- Manden er blevet parteret i flere dele og begravet flere steder, og det gør, at vi er oppe omkring fire måneders fængsel, sagde anklageren Helene Yde Herborg, som anbefalede en betinget straf på grund af den tiltaltes alder og personlige forhold.

Hun har netop fået stillet diagnoserne Alzheimers og demens.

Sagen om det parterede lig i Herlev udløste i november sidste år en massiv efterforskning. Politets efterforskere ledte i dagene efter den sigtede enkes anholdelse efter ligdele i parrets hus i Herlev, i et grønt område og i en kolonihave. Foto: Kenneth Meyer

Enken ville spare penge

Der var kun afsat en halv time i retten, hvor den makabre affære om usømmelig omgang med lig og krænkelse af mandens gravfred blev behandlet som en ren tilståelsessag.

Den gråhårede kvinde var klædt i en lang læderfrakke, gabardine-bukser og Ecco-sko. Hun var lettere tunghør, men virkede fattet og rolig.

Motivet til parteringen var, som det fremgik af politiets afhøring af kvinden, som blev læst op i retten, at hun ville spare udgifter til den afdødes begravelse, sikre sig hans pension og sørge for, at manden blev begravet i ægteparrets egen have.

Den forklaring blev hun ikke bedt om at uddybe.

En naturlig død

Kvinden blev anholdt i november sidste år, og hun blev i første omgang sigtet for drab. Men det stod hurtigt klart, at den uhelbredeligt og terminalt syge ægtemand igennem 30 år var død af naturlige årsager i slutningen af maj 2018.

Det blev også bekræftet af obduktionen. Dna-spor bekræftede hendes udsagn om, at hun brugte en fukssvans som værktøj.

Nogle af politiets mest rutinerede sporhunde var kørt i stilling. Det lykkedes aldrig at finde alle den parterede mands ligdele. Foto: Kenneth Meyer

Efter anholdelse var kvinden behjælpelig med at finde mandens ligdele. Hun forklarede, at hun havde parteret liget og derefter gemt hans hoved og ene ben i sin kummefryser, mens andre kropsdele blev lagt i en kummefryser i kvindens have.

Taget op af fryseren

Senere blev nogle ligdele gravet op af af blomsterkummen og i stedet efterladt på Kresedammen i Herlev.

De nedfrosne ligdele blev taget op af fryseren og gravet ned i en lokal haveforening.

Ægteparret blev gift i 1983 og boede sammen i den afdødes fars hus i Herlev i en lang årrække. De havde ingen børn eller nære slægtninge og holdt sig meget for sig selv.

Men over for politiet har vidner bekræftet, at hustruen var yderst omsorgsfuld over for sin ægtefælle.

Usømmelig omgang med lig efter straffelovens paragraf 139 kan udløse op til seks måneders ubetinget fængsel i særligt grove tilfælde.

Parterede sin mand med sav: Politiet mangler dele af liget

Kvinde sigtet for drab og partering: En omsorgsfuld enspænder

Mistænkeligt dødsfald: Kvinde sigtet for usømmelig omgang med lig og krænkelse af gravfreden