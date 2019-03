Dom uden slutdato for voldtægt af hjælpeløs kvinde

En nat i oktober i fjor troede en 55-årig mand tilsyneladende, at han kunne slippe afsted med at voldtage en kvinde i så hjælpeløs tilstand, at hun var ude at stand til at sige fra.

Manden brugte ikke trusler eller vold i forbindelse med overgrebet, men Retten i Aarhus vurderede tirsdag, at kvinden befandt sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen.



Det var den 22. oktober klokken 02.51, at en patrulje fra Østjyllands Politi tog den 55-årige mand på fersk gerning, mens han lå ovenpå kvinden med bukserne nede. Ifølge betjentene, der også vidnede i retten, var kvinden så påvirket, at hun ikke kunne føre en samtale, og hun var meget svær at komme i kontakt med.

Efterfølgende blev kvindens promille målt til at være meget høj, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse uden dog at nævne, hvor højt på promille-skalaen, den 23-årige kvinde befandt sig.

Den 23-årige selv kan intet erindre, hverken fra aftenen inden eller fra natten, da overgrebet fandt sted på et fortov på Klostertorv i det centrale Aarhus.

Voldtægt uden vold



Den 55-årige nægtede i retten at have voldtaget kvinden. Han forklarede, at han havde mødt hende et sted i Aarhus, og at hun frivilligt havde haft seksuelt samkvem med ham.

Anklager Tanja Fogt, Østjyllands Politi, er tilfreds med, at retten fulgte hendes påstand om at dømme den tiltalte for voldtægt.



- Den her sag er et eksempel på, at en voldtægt ikke nødvendigvis foregår under trusler eller vold fra gerningsmanden. Man kan ikke gå ud fra, at kvinden giver samtykke, når hun er i så hjælpeløs en tilstand, at hun ikke har mulighed for at sige fra. Jeg er tilfreds med, at retten vurderede, at der var tale om voldtægt, siger Tanja Fogt.



Den 55-årige ankede ikke dommen - en behandlingsdom uden længstetid på en psykiatrisk afdeling. Det vil sige, at han blev vurderet uegnet til almindelig fængselsstraf, og at han skal være på en psykiatrisk afdeling, indtil det vurderes, at han er rask nok til at blive udskrevet.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få uddybende kommentarer fra anklager Tanja Fogt.