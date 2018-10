Dom: Yahya skal behandles for psykisk sygdom

Yahya Hassan har torsdag erkendt sig skyldig i 42 anklager om blandt andet vold, trusler, hærværk og blufærdighedskrænkelse.

Her kan du læse om den 23-årige digter, der tidligere har været på kant med loven.

* I oktober 2013 udgav dansk-palæstinensiske Yahya Hassan bogen "Yahya Hassan", der med 120.000 solgte eksemplarer blev den hidtil bedst sælgende debutdigtsamling.

* I marts 2015 blev Hassan idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have slået en ung mand i forbindelse med en bytur i Aarhus. Han blev senere frifundet i landsretten.

* I april 2015 bekendtgjorde Hassan, at han ville stille op til Folketinget for Nationalpartiet. Partiet nåede dog ikke at blive opstillingsberettiget, og Hassan stillede op som løsgænger, men blev ikke valgt.

Året efter blev han smidt ud af partiet, efter han var blevet anholdt for narkokørsel.

* 16. september 2016 blev Hassan idømt et år og ni måneders ubetinget fængsel for at have skudt en 17-årig mand i foden.

* 18. oktober 2018 begynder en ny straffesag mod Yahya Hassan. Han erkender sig skyldig i 42 anklager.