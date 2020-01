Dommedag for berygtet bande

Loyal To Familias medlemmer har liv og lemlæstelse på samvittigheden, men er banden også en forening, og er ugerningerne i så fald sket for at opnå foreningens formål?

I knap et år har det spørgsmål været et centralt omdrejningspunkt i den principielle sag om om opløsning af banden, der blev grundlagt i vinteren 2012/2013.

Fredag falder der dom i Københavns Byret, og hvis retten følger anklagemyndighedens påstand vil det midlertidige forbud blive gjort permanent. Står det derimod til LTF’s forsvarer i sagen, Michael Juul Eriksen og Stefan Jørgensen, skal det atter være tilladt for bandens medlemmer at forsamle sig iført bandens sorte trøjer med det karakteristiske logo af et bandana-beklædt og bevæbnet dødningehoved.

Kort om retssagen 4. september 2018 trådte et straksforbud i kraft, der ulovliggjorde LTF-banden. Det betød, blandt andet at al tilkendegivelse med bandens logo eller initialer var forbudt og kunne medføre en tur i retten. Straksforbuddet kom efter at Justitsministeriet og Rigsadvokaten i slutningen af juni oplyste, at de vil køre en retssag mod banden ved de danske domstole for at få den opløst. Initiativet kom fra den daværende justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), der året før bekendtgjorde, at man ville arbejde sig imod et LTF-forbud. Gennem en årrække havde banden sat sit præg på det kriminelle bandemiljø med drab, skyderier afpresning og anden grov kriminalitet. Og kort før, justitsministeren annoncerede forbudsplanerne, havde banden været part i en voldsom konflikt, der kostede flere personer livet ligesom at også tilfældige forbipasserende var blevet kvæstet af skud. Retssagen, hvor forbuddet skulle prøves ved en domstol, begyndte 6. februar i fjor. - Det højest forventligt at lige meget hvilken vej dommen går så vil den blive anket af enten anklager eller forsvarer, siger Michael Juul Eriksen, der er advokat for Loyal To Familia i forbudssagen. Der er allerede fundet datoer ved landsretten for en mulig ankesag.

Et billede fra bandens velmagtsdage med El Presidente Shuaib 'Shebi' Khan i midten. Foto: Privatfoto

Sagen har kørt over 35 retsdage og anklagemyndigheden har dokumenteret en lang række domme, som bevis på bandens ulovlige virker. Forsvarsadvokaterne mener derimod ikke, at det i nogen af de mange straffesager, der er ført mod LTF-medlemmer, er blevet bevist, at det er LTF, der står bag kriminaliteten, men enkelte medlemmer.

Læderveste konfiskeret

Under sagen er der også blevet fremlagt bandens ‘organisationsdiagram’, interne regler og kvitteringer for penge indbetalt til fængslede LTF’ere.

Også 109 læderveste med LTF-logo - som politiet konfiskerede, før banden nåede at tage dem i brug - har været fremlagt i retten.

I dag er LTF langt fra storhedstiden, hvor banden kunne mønstre cirka 250 medlemmer fordelt på ni danske og to svenske afdelinger. Alligevel har frygten for at vidne mod Familia været til at tage og føle på under sagen. Nogle vidner har meldt sig syge, andre er ikke dukket op og mange har betinget sig anonymitet:

- Det må antages, at han ved at afgive forklaring udsætter sig selv for en betydelig risiko for alvorlige repressalier, sagde dommeren, da et vidne skulle afgive forklaring for retten.

Et LTF-medlem er dømt for et skyderi, hvor denne Glock 26 pistol blev anvendt. Foto: Kenneth Meyer

Berygtet bande i knæ: Her er LTF i dag

På trods af navneforbuddet kneb det med hukommelsen hos den unge mand med tilbagestrøget hår:

- Jeg kan ikke huske så meget af det, jeg lavede. Det er ved at være tre år siden.

- Har jeg pligt til at udtale mig, kan jeg blive straffet, spurgte den unge mand, der i nogle år havde været i periferien af banden, men aldrig medlem.

Kort efter gav han selv et eksempel på, hvorfor banden var så berygtet:

- Vi lå egentlig bare og kørte rundt på McD og terroriserede folk. Vi var meget ondskabsfulde. Det kan være en, der går forkert eller kigger forkert, forklarede han om sin tid med tilknytning til LTF.

Modvilligt vidne

Tungen kom dog aldrig for alvor på gled hos den unge mand, der havde svært ved at skjule sin modvilje mod at vidne:

- Jeg vil ikke huske den del af mit liv. Det første år holdt det mig vågen dag og nat. Hvis jeg bliver ved med at huske det, vil det aldrig slippe mig. Det er svært at forstå, når man ikke har prøvet det.

- Det er mit liv, der er på fucking spil.

En LTF-grafitti fra sommeren 2017, hvor banden stod meget stærkt. Foto: Jonas Olufson

Flere af de betjente, der har afgivet forklaring i sagen har direkte henvendt sig til pressen og sagt, at de ikke ønsker deres navne frem. Andre har kæmpet i vidneskranken for at beskytte deres kilder. En betjent fortalte, hvordan forretningsdrivende på Nørrebro havde fortalt ham, at de blev afpresset af LTF, men ikke turde anmelde det.

Det fik Michael Juul Eriksen til at kræve, at betjenten fortalte, hvem der havde sagt det, men af hensyn til deres sikkerhed ville betjenten ikke oplyse det. Og det var dommeren enig i.

Samme betjent fortalte om ansatte i Københavns Kommune, der var så bange for Loyal To Familia, at de hellere ville være på god fod med banden end politiet. Som de havde sagt til ham ‘LTF er der altid, politiet tager hjem på et tidspunkt’.

Skæbnedag for banden

Også blandt personer fra den såkaldte fædregruppe på Nørrebro var der modvilje mod at tale frit i retten. De var indkaldt for at fortælle om deres rolle i fredsforhandlingerne mellem LTF og Brothas under den blodige bandekonflikt i 2017. En af dem sagde, at han dengang talte med LTF-medlemmer tæt på bandens præsident, Shuab Khan:

- Jeg snakkede med nogle rigtig rigtig tæt på ham, men jeg kan ikke sige deres navne, forklarede vidnet.

Danske og svenske LTF-medlemmer stod sammen ved en retssag ved Københavns Byret. Foto Kenneth Meyer

Det fik nok engang Michael Juul Eriksen til at afbryde:

- Det mener jeg skal pålægges ham, så vi for en gang skyld får noget førstehåndsviden i den her sag, lød det fra forsvarsadvokaten, der dog heller ikke fik medhold i den påstand.

-Selvfølgelig slår de mig ihjel, svarede vidnet, da dommeren spurgte, om han frygtede for sit liv.

En anden fra fædregruppen fortalte, at han var flyttet fra Nørrebro på grund af trusler fra banderne.

Ingen medlemmer af Loyal To Familia har afgivet forklaring under sagen. Kun på førstedagen havde banden en repræsentant til stede i retten. Det er også tvivlsomt, om de fredag dukker op i Københavns Byret til det, der kan blive LTF’s officielle skæbnedag.