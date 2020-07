Dommen er faldet: Brittas børn kendt skyldige

Knap fem måneder efter deres mor Britta Nielsen blev idømt seks år og seks måneders fængsel for svindel for 117 millioner kroner, er der nu faldet dom mod hendes børn ved Retten i Glostrup.

Nadia Samina Hayat (33), der tiltalt for groft hæleri for 37,2 mio. kroner, får tre år og seks måneders ubetinget fængsel.

Karina Jamilla Hayat (36), der var tiltalt for groft hæleri for knap 3,5 mio. kroner, får et år og seks måneders ubetinget fængsel.

Jimmy Hayat (40), der var tiltalt for groft hæleri for 10,7 mio. kroner og for at være i besiddelse af børnpornografisk materiale, får to år og seks måneders ubetinget fængsel.

Tilfreds anklager

- Det var hans mor, der betalte for hans afrikanske eventyr. Jimmy må have indset at det var sandsynligt, at de penge, han modtog, kom fra kriminelle forhold, lød det blandt andet fra dommer Henrik Munkholm.

Om både Nadia Samina Hayat og Karina Jamilla Hayat lød det fra Henrik Munkholm, at 'de havde haft det fornødne forsæt og findes skyldige efter anklageskriftet'.

- Karina Jamilla Hayat må have indset, at det var sandsynligt, at pengene kom fra kriminelle forhold, siger dommer Henrik Munkholm.

Anklageren i sagen, Kia Reumert, var meget tilfreds med dommene.

- Vi er først og fremmest meget tilfredse. Det var en helt almindelig familie fra Hvidovre. Ikke fra Hollywood. Med det store forbrug af penge kan de ikke have været uvidende om, at der var noget galt. Det har retten være enig med os i, siger Kia Reumert.

Alle tre anker

Alle tre har valgt at anke dommene og er derfor på fri fod, frem til sagen kommer for Landsretten.

Anken til landsretten kom prompte fra Peter Secher og Christian Bjerrehuus, der er forsvarere for de to søstre. Efter lidt betænkningstid ankede også Jimmy Hayat dommen.

Ifølge Jimmy Hayats advokat var dommene for hårde.

- Han er naturligvis ikke tilfreds med resultatet, og derfor har vi også anket til landsretten, siger Jan Schneider, der er Jimmy Hayats advokat.

Også Jamilla Hayats advokat, Peter Secher, fastslår, at han er ’dybt uenig’ i rettens afgørelse.

- Det er en speciel sag. Der er ikke ført et eneste bevis for, at min klient vidste at moderens penge stammede fra kriminalitet. Der er heller ikke andre, der har haft den mistanke. Hverken SØIK, hendes arbejdsplads eller andre myndigheder. I det lys tænker jeg, at de burde være frifundet, mener han.