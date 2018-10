Dommer afviser navneforbud: Britta er efterlyst for svindel til 111 millioner kroner

En dommer i Københavns Byret har netop afvist, at der skal nedlægges et navneforbud på den 64-årige kvinde, som er sigtet og efterlyst i stor svindelsag

Børne- og socialminister Mai Mercado og departementschef Jens Strunge Bonde holdt tirsdag pressemøde om svindelsagen.

Dommer Jens Stausbøll, Københavns Byret, har under et retsmøde i dag afvist, at der skal nedlægges et navneforbud for den 64-årige kvinde, som er sigtet i den omfattende sag om svindel for 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen.

Den efterlyste kvinde er Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der ofte bruger navnet Britta Nielsen.

Dommeren lagde i sin begrundelse vægt på, at den forbrydelse, hun sigtes for, er grov og har samfundsmæssig betydning. Det skal sammenholdes med, at hun har haft en betroet stilling i Socialstyrelsen.

Kvinden blev varetægtsfængslet in absentia ved et retsmøde i Odense allerede 30. september. Hun blev efterfølgende internationalt efterlyst.

I går blev der afholdt endnu et retsmøde i sagen, denne gang bag såkaldt dobbeltlukkede døre i Københavns Byret, hvor sigtelsen blev udbygget yderligere.

Den eftersøgte Anna Britta Troelsgaard Nielsen. mistænkes for at have overført 111 mio. kroner til sine egne konti fra Socialstyrelsen under Børne- og Socialministeriet.

Der blev ikke under retsmødet i går nedlagt navneforbud på Anna Britta Troelsgaard Nielsen, så da advokat Nima Nabipour i går blev beskikket som forsvarer, anmodede han Københavns Byret om, at der blev nedlagt navneforbud.

Derfor indkaldte byretten anklager Kia Reumert, forsvarer Nima Nabipour og repræsentanter for pressen til retsmødet i dag, hvor et navneforbud blev drøftet.

Forsvarer Nima Nabipour mente, at selv om pressen allerede fyldigt har omtalt sagen, blandt andet i forbindelse med ministeriets pressemøde i går, så ville det være en unødvendig krænkelse af hans klient og hendes familie, hvis hendes navn kom offentligt frem.

- Det er ikke for sent at nedlægge navneforbud. Det vil være en alvorlig krænkelse for hende og hendes familie, hvis hun bliver udstillet i medierne og på de sociale medier, sagde Nima Nabipour.

Pressens repræsentanter protesterede mod et navneforbud, som i praksis også ville gøre det umuligt at gentage oplysningerne om hendes betroede stilling i Socialstyrelsen, der kom frem på børne- og socialminister Mai Mercados pressemøde.

Pressen henviste til, at der er rejst sigtelse for underslæb for 111 millioner kr af offentlige midler, der var beregnet for landets svageste grupper. Og at den 64-årige kvinde indtog en betroet stilling, hvor hun administrerede millionbeløb for Socialstyrelsen.

Sidste år var Anna Britta Troelsgaard Nielsen i audiens hos Dronning Margrethe, hvor hun takkede for fortjenstmedaljen i sølv for 40 års tro tjeneste i socialministeriet.

Advokat Nima Nabipour kærede rettens afvisning af at nedlægge navneforbud til Østre Landsret, men kæren har ingen opsættende virkning.

Dommer Jens Stausbøll sagde i retten, at han havde afvejet den krænkelse, som den sigtede måtte blive udsat for, med den offentlige interesse i at oplyse identiteten på hende.

- For mig er der ingen tvivl om, at lovovertrædelsens grovhed og samfundsmæssige betydning sammenholdt med den sigtedes betroede stilling gør, at jeg ikke nedlægger navneforbud, sagde dommeren.

Under retsmødet kom der ikke noget frem om, hvorvidt den sigtede kvinde nægter sig skyldig eller erkender svindel.