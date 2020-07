Dommer fængsler tre drenge for brutale overfald

Natten til tirsdag blev to mænd med kort tids mellemrum udsat for brutale overfald af fire personer, som forlangte at få deres mobiltelefoner og kreditkort.

Tirsdag er to drenge på 15 år og en dreng på 17 år blevet varetægtsfængslet for røveri og røveriforsøg.

De to overfald fandt sted ved 01-tiden i området omkring Islands Brygge metrostation.

Her henvendte fire unge sig til en mand og forlangte at få hans mobiltelefon og pung. Da han nægtede, overfaldt de ham med knytnæveslag og spark, og volden fortsatte, efter at han var væltet omkuld og lå på gaden.

Offeret udleverede sin pung med flere betalingskort og 2000 kroner i kontanter samt sin mobiltelefon.

Men det var ikke nok for de fire røvere. De ville også have koden til hans betalingskort. Med en kniv mod kinden fik offeret besked på, at han ville blive slået ihjel, hvis han ikke samarbejdede.

Derefter truede de ham med en pistol og fik ham til at hæve 2000 kroner i en hæveautomat og købe cigaretter i en kiosk, hvorefter de stak af.

Også en anden mand blev overfaldet af de fire røvere med slag og spark. Han blev også truet med en kniv, mens han lå ned, men det lykkedes ham alligevel at stikke af og slippe væk fra forbryderne.

En times tid efter de to overfald, blev de tre drenge anholdt og sigtet for røveri og røveriforsøg.

I tirsdagens grundlovsforhør nægtede de sig alle skyldige. Retsmødet foregik for lukkede døre, så det er uvist, hvad de har forklaret, og hvorfor politiet mener, at de deltog i overfaldene.

Dommeren besluttede at varetægtsfængsle alle tre i to uger. På grund af deres unge alder skal de ikke tilbringe tiden i en arrest, men på en sikret ungdomsinstitution.