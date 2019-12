Dommer fængsler tre for bombe mod pizzeria i København

Tre mænd, der sigtes for en bombesprængning i et pizzeria i Vanløse, er tirsdag i et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så det er uvist, hvad de tre mænd på 19, 19 og 22 år forklarede, og hvad politiet bygger sin mistanke mod dem på.

En fjerde mand på 22 år, der også er sigtet i sagen, blev løsladt af dommeren.

De fire mænd blev sammen med en femte anholdt, da Københavns Politi mandag gennemførte en aktion mod bandemiljøet.

Klokken 05.40 den 18. september fik politiet en anmeldelse om en eksplosion i Pizza 73 på Jyllingevej, der lukkede klokken 05.00.

Eksplosionen var meget voldsom. Fem store vinduespartier, døren til pizzeriaet blev blæst ud, og knust glas blev spredt ud over gaden og fortovet.

- Sprængningen startede inde i bygningen kort fra indgangsdøren og har givet kraftige skader både inde i pizzeriaet og på bygningen. Der var ingen personer derinde, sagde vicepolitiinspektør Brian Belling efter eksplosionen.

I forbindelse med mandagens aktion ransagede politiet flere adresser. Her er der blandt andet fundet narkotika, knive og andre ting, som skal undersøges nærmere i forbindelse med politiets efterforskning.

- Bekæmpelse af bandekriminalitet har rigtig høj prioritet hos Københavns Politi, udtalte vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er leder afdelingen for organiseret kriminalitet, mandag.

- Dagens aktion er sket på baggrund af længere tids efterforskning, som nu fortsætter på baggrund af de ransagninger og beslaglæggelser, vi har foretaget i dag, fortsatte han.

Den femte mand, der blev anholdt mandag, blev tirsdag varetægtsfængslet i fire uger. Manden, der er 21 år, er sigtet for grov vold, frihedsberøvelse og ulovlig tvang.