Dommer løslader mand mistænkt for coronasvindel

En dommer i Københavns Byret har onsdag valgt at løslade en 48-årig mand, som er sigtet for svindel med coronahjælpepakker.

Manden er indehaver af en butik på Frederiksberg, hvor der både er frisør og købmand, og han er sigtet for at have ansøgt om penge, som han ikke er berettiget til at modtage.

Den 48-årige ville have udbetalt 220.066 kroner, og i den forbindelse har han ifølge sigtelsen afgivet 'urigtige eller vildledende oplysninger'. Pengene skulle udbetales til ham selv eller andre, lyder det.

Manden har nægtet sig skyldig, og dommer Vivi Sønderskov Møller valgte altså at løslade ham.

De nærmere grunde til det samt anklagemyndighedens grundlag for at kræve ham fængslet, står dog indtil videre hen i det uvisse. For retsmødet blev holdt for lukkede døre.

På den måde er det kun sigtelsen mod manden og hans stillingtagen til sigtelsen, som er kommet frem.

Varetægtsfængsling kan kun ske, hvis der som minimum er det, der kaldes en 'begrundet mistanke'. Derudover skal retten vurdere, at mindst én af tre betingelser er opfyldt.

Er der risiko for, at den sigtede vil stikke af til udlandet? Er der risiko for, at den sigtede på fri fod vil begå yderligere kriminalitet? Eller er der risiko for, at den sigtede på fri fod kan forstyrre politiets efterforskning.