Dommer opgav afhøring: Drabssigtet er for syg

Den unge århusianer, der sigtes for at have dræbt to familiemedlemmer i et rækkehus i den lille østjyske by Sabro, nåede ikke at forklare sig, da han lige over middag blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Manden blev af sin forsvarer, politiets anklager og dommeren vurderet til at være for mentalt uligevægtig til at gennemføre et retsmøde.

Det bekræfter Østjyllands Politi og anklager Birgitte Ernst, som selv var til stede.

- Vi vurderede med udgangspunkt i hans fremtræden, at han var for syg og ude af stand til at forstå, hvad der foregik, siger Birgitte Ernst, som fastslår, at ingen af de officielle repræsentanter 'er psykiaterere'.

Den 28-årige mand, der er sigtet for drabene i Sabro, er nu i stand til at møde i retten. Han fremstilles derfor i dag kl. 11.30 i Retten i Aarhus. Anklagemyndigheden anmoder igen om lukkede døre. #politidk #anklager https://t.co/50QrcHf4jA — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 26, 2019

- Han sagde eller gjorde ingenting, men vi skal sikre, at retssikkerheden er i orden, og vurderer vi, at det er den ikke, så trækker vi håndbremsen, lyder Birgitte Ernsts forklaring.

Den 28-årige østjyde med grønlandske rødder blev ellers op til grundlovsforhøret meldt klar til at gennemføre en afhøring. Men den vurdering var de juridiske eksperter ikke enige i.

Fjern og psykotisk

Han blev oprindelig anholdt og sigtet for dobbeldrabet kort før midnat onsdag efter fundet af en 92-årig enkemands og en 61-årig kvindes lig. De afdøde var efterladt i den ældre mands rækkehus i et seniorbolig-område i Højagerparken vest for Aarhus.

De to drabsofre, der er i nær familie med den sigtede, blev ifølge Østjyllands Politi og sigtelsen dræbt med kniv og økse, og deres kranier var knust, da politifolk og redningsmandskab kom til stede.

Manden blev i arresten undersøgt af en speciallæge i psykiatri, som nåede frem til, at han i den situation virkede fjern, apatisk og psykotisk. Han besvarede rutinemæssigt spørgsmål med ordene 'ved ikke'.

Han nægter sig skyldig

Den 28-årige mand blev derfor i første omgang torsdag fremstillet i grundlovsforhør in absentia bag lukkede døre. Det skete af hensyn til politiets efterforskning.

Den drabssigtede blev ved den lejlighed varetægtsfængslet i surrogat i fire uger og derefter indlagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov.

På sin klients vegne har forsvarsadvokat Henrik Fibiger Hansen erklæret, at manden nægter sig skyldig.

Det er uklart, hvornår retten igen vil forsøge at gennemføre en afhøring af den mentalt ustabile østjyde.

