Dommer sletter navneforbud i sag om tre drab på ældre

Københavns Byret ophæver onsdag navneforbuddet for en mand, der er sigtet for at have dræbt tre ældre mennesker på Østerbro i København.

Dommer Charlotte Elmquist mener, at hensynet til den sigtede på grund af sagens grovhed nu må vige for offentlighedens interesse.

Sigtet for drab på ældre: Skal blive bag tremmer

Imidlertid appellerer mandens forsvarer på stedet kendelsen til Østre Landsret. Dette får opsættende virkning.

Navneforbuddet gælder altså fortsat, indtil landsretten har talt.

Sigtet for tre ældre-drab fik musiker med på festival

Den 26-årige mand sigtes for at have dræbt tre ældre i et boligkompleks på ydre Østerbro. Ofrene blev henholdsvis 80, 81 og 83 år.

Han nægter sig skyldig. Hidtil har retten kun udtalt sig om det ene af forholdene. Her er der en begrundet mistanke, har retten sagt.