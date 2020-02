Dommere: Luk ikke politi ind i dømtes hjem uden retskendelse

Det er en glidebane at lade politiet i en periode på op til ti år gå ind i fremmedkrigere og andre terrordømtes hjem uden en retskendelse.

Det advarer Dommerforeningen om i et høringssvar til et lovforslag fra regeringen. Det skriver Politiken.

Formand Mikael Sjöberg understreger, at han ikke har nogen sympati for terrordømte, men ser alligevel en række problemer med forslaget.

- Politiet får lov til at gå ind i folks hjem på alle tider af døgnet i en periode på op til ti år og gennemrode skuffer, skabe og din computer.

- Vi frygter, at vi kommer ud på et skråplan. Først gjaldt de her regler seksualforbrydere, og nu bliver det fremmedkrigere.

- Vi kan frygte, hvem de næste bliver, og at det at spørge en dommer om en kendelse til at gå ind på folks private ejendom på et tidspunkt bliver helt udhulet, siger Mikael Sjöberg til Ritzau.

Foreningen har sendt særdeles kritiske kommentarer til lovforslaget. Det har til formål at stramme grebet om terrordømte i Danmark.

Det vil regeringen gøre ved at lade politiet holde øje med personer dømt for terror, ligesom det må med pædofilidømte.

I forslaget står, at personer, der er dømt for terror, også kan idømmes et kontaktforbud. Det vil betyde, at de ikke må kontakte bestemte personer hverken fysisk eller digitalt.

I samme omgang får politiet mulighed for at se, om forbuddet overholdes. Det må det gøre uden en retskendelse fra en dommer.

Det er ikke kun Dommerforeningen, der ser med bekymring på forslaget.

Advokatrådet finder det "yderst betænkeligt, at et så omfattende tilsyn kan gennemføres alene på baggrund af den tidligere dom og uden noget krav om mistanke om tilbagefald til ny kriminalitet".

Også i høringssvaret fra Institut for Menneskerettigheder er der skepsis at spore.

Når der ikke står, hvornår politiet må kontrollere, kan det åbne for en "uforudsigelig og usikker retstilstand", står der ifølge Politiken i høringssvaret.