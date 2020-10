Domstol i kæmpe brøler: Smed sexsag på nettet

En alvorlig sag om en mands påståede seksuelle overgreb på sin søn skal gå helt om, efter at Retten i Glostrup ved en fejl er kommet til at offentliggøre dommen på sin hjemmeside, inden dommen er blevet afsagt i retten.

Det skriver Retten i Glostrup på sin hjemmeside.

Ifølge planen skulle der fredag være blevet afsagt skyldkendelse i sagen. Den kendelse blev imidlertid aldrig afsagt. I stedet trak de tre juridiske dommere og samtlige nævninge sig fra sagen, der nu skal gå om, skriver retten.

'Til brug for domsafsigelsen var der udarbejdet et udkast til pressemeddelelse i sagen', skriver Retten nu på sin hjemmeside.

'Dette dokument, som var under udarbejdelse, er ved en særdeles beklagelig fejl den 22. oktober 2020 om eftermiddagen blevet offentliggjort på rettens hjemmeside. Dokumentet var herefter offentligt tilgængeligt i flere timer, inden det blev fjernet fra hjemmesiden', skriver retten videre.

Problemet var, at der i retten endnu ikke var blevet taget stilling til, hvilken straf, som manden skulle have for de mange seksuelle overgreb. Dommere og nævninge var blevet enige om skyldsspørgsmålet. Men både forsvarer og anklager manglede at procedere for, hvad de mente, at mandens forbrydelse skulle koste sanktionsmæssigt.

Sådan lod det dog ikke til at være i den fejlagtigt offentliggjorte pressemeddelese, hvor der både var nævnt, hvor længe manden skulle i fængsel og også begrundelsen her for.

- Sanktionsspørgsmålet har ikke været procederet og har heller ikke været voteret af nævningerne og de juridiske dommere', skriver retten nu på sin hjemmeside.

Som konsekvens af fejlen har dommere og nævninge besluttet at vige fra deres sæder. Det betyder, at sagen nu skal berammes på ny og helt gå om.

'Retten har dybt beklaget over for de involverede parter, at fejlen er sket. Retten tager omgående initiativ til, at en sådan situation ikke kan opstå igen', skriver retten i sin pressemeddelelse.

Mandens forsvarer, Lone Refshammer, oplyser over for Ekstra Bladet, at hun ikke ønsker at kommentere den ejendommelige sag.

Pressekontaktdommer ved Retten i Glostrup, Christina Breinstrup, fortæller til Ekstra Bladet, at der endnu ikke er taget stilling til, hvordan sagens videre forløb bliver.

Sagen hører til ved Retten i Glostrup, men om det bliver rettens eget personale eller personale udefra, som kommer til at behandle sagen, når den skal gå om, kan hun ikke fortælle endnu.

- Der er endnu ikke taget stilling til, om der skal anvendes sættedommere fra en anden retskreds, siger hun.

Det er også uklart, hvad konsekvensen bliver for den tiltalte mand, der sidder varetægtsfænglset i sagen. Der vil formentlig gå noget tid, før sagen kan gå om, og i den tid kan det forventes, at manden vil forlange at blive løsladt fra sin fængsling.

- Han er ikke blevet løsladt, og hvordan sagens videre forløb bliver, kan jeg ikke sige noget om. Det vil en ny dommer tage stilling til under næste fristforlængelsesmøde, siger Christina Breinstrup.

