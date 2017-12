Domstol i Myanmar forlænger fængsling af Reuters-journalister

En domstol i Myanmar har besluttet at forlænge fængslingen af to journalister fra nyhedsbureauet Reuters, som har rapporteret om overgreb i delstaten Rakhine.

De to journalister, 31-årige Wa Lone og 27-årige Kyaw Soe Oo, er blevet fængslet i endnu to uger ved et kort retsmøde onsdag i Yangon. De fik lov til at møde familie, kolleger og advokater for første gang, siden de blev anholdt 12. december.

FN, USA, Storbritannien, Sverige og Bangladesh er blandt dem, der har krævet, at Myanmar frigiver journalisterne eller klarlægger alle omstændigheder omkring deres anholdelse.

Journalisterne risikerer op til 14 års fængsel. Der er endnu ikke rejst officiel tiltale mod dem. Det er ikke oplyst, hvor de holdes fængslet.

- Situationen er o.k., sagde Wa Lone efter retsmødet onsdag.

- Vi har ikke gjort noget forkert. Vi har aldrig krænket medielovgivningen eller etiske regler, tilføjer han.

Journalisterne menes at have haft dokumentation, som handler om hærens overgreb mod de muslimske rohingyaer i delstaten Rakhine.

Over 650.000 rohingyaer er flygtet fra Myanmar over grænsen til Bangladesh siden august.

Bystyret i den irske hovedstad, Dublin, fratog tidligere i denne måned byens frihedspris - Freedom of the City of Dublin - fra Myanmars leder, Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi modtog Nobels fredspris i 1991 for sin demokratiske modstand mod Myanmars daværende militærstyre. Hun fik den irske frihedspris i 2000.

Musikeren Bob Geldof modtog Dublins frihedspris i 2005. Men for nogle uger siden valgte han at levere den tilbage med den begrundelse, at han ikke vil stå på samme liste som Suu Kyi.