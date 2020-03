Domstole aflyser retsmøder og lukker delvist ned

Domstolene indfører fra fredag et nødberedskab, oplyser Danmarks Domstole på sin hjemmeside. Beredskabet skal varetage de kritiske opgaver hos domstolene og varer foreløbigt i to uger.

I Retten i Hillerød går man drastisk til værks. Her forbyder man tilhørere - herunder pressen - adgang til retsmøder. Retspræsident Betina Heldmann erkender, at det i udgangspunktet er ulovligt, men at der er tale om en nødretstilstand.

- Det har været en rigtig svær beslutning. Men vi har besluttet det efter statsministerens udmelding om, at det offentlige Danmark lukker ned, siger hun til Ritzau.

Det bliver op til de enkelte domstole at tilrettelægge, hvilke retsmøder der bliver aflyst, og hvilke der ikke gør. Information om dette bliver offentliggjort på den enkelte rets hjemmeside.

På Retten i Hillerøds hjemmeside lyder det torsdag morgen, at kun retsmøder, som er nødvendige, bliver afholdt. Det drejer sig blandt andet om grundlovsforhør og fristforlængelser af varetægtsfængslede.

Deltagerne til retsmøderne vil blive lukket ind ad bagindgangen, og pressen får ikke adgang til retsmøderne.

At lukke retsmøder for offentligheden er et skridt, som umiddelbart bevæger sig på kanten af både Grundloven og retsplejeloven.

Grundloven siger i paragraf 65: 'I retsplejen gennemføres offentlighed og mundligthed i videst muligt omfang'. Og retsplejeloven er endnu mere tydeligt i paragraf 28 a.

Den lyder: 'Retsmøder er offentlige, medmindre andet er bestemt ved lov eller i medfør af lov.

Og retspræsident Betina Heldmann erkender, at der ikke er nogen lovhjemmel til i udgangspunktet at forbyde tilhørere og journalister i retten.

- Der er ikke lovhjemmel til det, og vi har det rigtig dårligt med det. Men vi føler os nødsaget til det, og vi håber, at tingene udvikler sig, så vi kan følge de regler, der er i retsplejeloven, siger Betina Heldmann.

Danmarks Domstole opfordrer borgere, der har et ærinde ved den lokale ret torsdag, til at orientere sig på rettens hjemmeside og i tvivlstilfælde kontakte retten.

Fra hjemmesiden domstol.dk kan man finde links til samtlige retters hjemmesider. Det gælder både by- og landsretter.