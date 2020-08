Don Ø i chok: Så pigegarde blive påkørt

En 12-årig garderpige blev påkørt til et guldbryllup, som Don Ø var med til

En voldsom hændelse til et guldbryllup lørdag morgen har fået den tidligere FCK-boss Flemming Østergaard - også kendt som Don Ø - til tasterne.

Her beskriver han, hvordan to piger fra Vedbæk Garden blev påkørt af en kvindelig bilist, da de optrådte til hans venners guldbryllup. Det skete, da pigerne optrådte med sidste nummer:

- Så kommer der et hysterisk kvindemenneske kørende, som bremser op og udbryder ud af vinduet 'flyt jer, flyt jer'. Hun får at vide af en mand fra garden, at de er færdige om 20 sekunder, fortæller Don Ø til Ekstra Bladet.

Rammer med sidespejl

- Lettere hysterisk vælger kvinden at speede op og køre videre, og her rammer hun så to af pigerne med sit sidespejl.

- Folk var i chok, og flere løb hen til pigerne, som hulkede og måtte trøstes. Jeg tænkte: 'Hvad sker der?'

Don Ø skriver i sit Facebook-opslag, at han håber, at den pågældende bilist bliver politianmeldt.

- Det er utroligt heldigt for både kvinden og børnene, at hun 'kun' ramte dem med sidespejlet. Efter min opfattelse kunne hun lige så godt have kørt dem ned, siger han.

Alle er chokerede

Ekstra Bladet har talt med formand for Vedbæk Garde, Christine Moor. Hun bekræfter hændelsesforløbet, men forklarer, at det kun var én 12-årig pige, der blev ramt af sidespejlet.

- Hun blev kørt til tjek på Gentofte Sygehus og er heldigvis okay.

- Men hun var i chok. Det er vi alle.

Selvom Christine Moor har svært ved at forestille sig, at den kvindelige bilist har gjort det med vilje, vil Vedbæk Garden politianmelde kvinden.

- Der var jo plads nok til, at hun kunne passere. Hvem i alverden vil gøre det her med vilje?