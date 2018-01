Dorte sporløst forsvundet: Her er politiets fokus

Den 45-årige mor til to har været forsvundet i seks døgn. Hendes familie sidder tilbage og håber på vished

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

En systematisk gennemgang af videomateriale er det største håb for at finde den 45-årige Dorte Larsen, der forsvandt sporløst fra sit hjem på Gemmas Alle i Kastrup fredag den 29. december omkring klokken 10.30.

- Vi kigger stadig videoer, men der er ikke noget nyt, siger vicepolitiinspektør Brian Belling fra Københavns Politi og tilføjer, at de får en masse henvendelser fra folk, der mener, de har set hende, men endnu ikke noget, de kan verificere ud fra deres efterforskning.

- Vi er ved at indskrænke det ud fra kameraerne, og så efterforsker vi selvfølgelig ud fra alle de henvendelser, vi får fra nogle, der mener, de har set hende. Eksempelvis i en bus. Der hiver vi jo videoer ind og gennemgår, og det er ret omfangsrigt, siger han.

Her er forsvundne Dortes sidste besked

- Frygter I, at der er sket en forbrydelse?

- Nej, der er ikke noget, der tyder på en forbrydelse overhovedet.

- Er der noget, der tyder på, at hun er forsvundet frivilligt?

- Det tyder på, at hun er gået frivilligt. Der er ikke noget, der indikerer, at der er nogen, der har tvunget hende til at gå.

- Har I nogen grund til at tro, at hun skulle være suicidal?

- Nej, ikke umiddelbart, men det kan være en antagelse og en vinkel, vi også arbejder ud fra, når familien ikke har hørt fra hende så længe.

- Den besked, hun efterlader, lyder jo ikke umiddelbart, som om hun har planer om at begå selvmord...

- Nej, og det er selvfølgelig også med inde i vores overvejelser. Vi lukker ikke nogle muligheder ned, siger vicepolitiinspektøren og tilføjer, at der er nogen i gang med sagen hele tiden.

Dorte Larsen efterlod denne seddel til sin datter, da lå og sov, da hun forlod hjemmet.

Sporløst forsvundet: Her er det sidste billede af Dorte

Politiet har dog ingen konkrete steder at søge efter den 45-årige kvinde, efter de tidligt i forløbet var ude med hunde og helikopter uden held.

Samtidig har private gennemtrawlet Amager i jagten på den vellidte kvinde, der er elsket og har været sammen med sin mand, Claus Larsen, i 30 år, er mor til tre børn og arbejder som en skattet dagplejemor.

Man kan følge med i, hvilke områder, der er afsøgt, på app'en 'Forsvundet nu', der kan registrere folks søgeruter.

Forsvundne Personers stifter og administrator, Sofie Sønderup, skriver desuden på Facebook at der er en eftersøgning på lørdag klokken 10, hvis hun ikke er fundet inden da.