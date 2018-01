Dorthe forsvundet på tredje døgn - Det er fuldstændig uvirkeligt

Ved du noget? Skriv en sms til 1224 (alm. takst) eller mail til 1224@eb.dk

200 frivillige fra gruppen 'Forsvundne personer' ledte søndag morgen på Amager efter Dorte Larsen, der har været forsvundet siden fredag.

Nu fortæller hendes ægtemand Claus Larsen, hvad der for nogle følelser, som familien i disse dage gennemgår.

Dorte skulle blot ud for at trække luft, og hun gik derfor fra parrets hjem på Gemmas Allé i Kastrup, forklarer Claus Larsen til TV 2 Lorry.

Og hustruen har aldrig været væk før.

Se også: 200 danskere leder efter Dorte: Familien savner hende

- Det er fuldstændig uvirkeligt for vores kærlige familie. Jeg kunne forstå det her, hvis man tænkte, at hun også havde et lorteliv, men vi har levet lykkeligt sammen i snart 25 år og har tre dejlige børn, siger han.

Københavns Politi har i forbindelse med deres efterlysning skrevet, at Dorte Larsen har forladt sit hjem i nedtrykt sindstilstand.

Claus Larsen har selv givet politiet oplysningen, da han mener det kan være relevant, men han fortæller til TV2 Lorry, at han ikke tror på, at hun skulle have taget livet af sig.

Han fortæller, at hun havde lagt en nøgle og en seddel til parrets børn, og at det tyder på, at hun ville komme tilbage igen.

- Man håber hele tiden på den opringning, der kan gøre os lykkelige igen. Det her er virkelig sejt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Man aner ikke, om man er købt eller solgt. Jeg har været rundt på gulvet i to døgn, siger han.

Dorte er sidst set på naboens overvågning, hvor hun forlader hjemmet klokken 11.23 uden hverken hue, telefon eller pengepung.

Hun er iført en sort jakke af mærket Tommy Hilfiger med pelskant på hætten.

Dorte har familie på både Bornholm og i Hillerød, så Claus Larsen håber inderligt, at folk vil være opmærksom disse steder.

Den efterlyste er 45 år gammel, har mørkt hår og er 164 centimeter høj. Hvis man har oplysninger kan politiet kontaktes på 114.