Drab: Charlotte fik 19-20 slag i hovedet

Den 54-årige mand, der er blevet anholdt for drabet på den kvindelige læge Charlotte Asperud i hendes hjem i Tisvildeleje er ud over drab også sigtet for hjemmerøveri eller forsøg derpå.

Det fremgår af grundlovsforhøret ved Retten i Helsingør, hvor manden netop er blevet fremstillet for en dommer.

Han sigtes for at have trængt ind i offerets hjem og ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold at have frataget eller aftvunget Charlotte Asperud værdier, hvilket muligvis af ukendte grunde mislykkedes, lyder det i sigtelsen.

Ifølge sigtelsen fik Charlotte Asperud 19-20 slag i hovedet med en stump genstand. Ifølge anklagemyndigheden kan der meget vel være tale om et koben.

Den anholdte var i Retten i Helsingør iført en hvid polotrøje, Adidas-sko og sorte bukser.

Efter sigtelsen blev oplæst, ønskede anklageren dørlukning. Begrundelsen gik på, at politiet var på et meget indledende stadie af efterforskningen og skulle have lov til at arbejde i fred på nuværende tidspunkt.

Der er dog ikke mistanke om, at der er gerningsmænd på fri fod i sagen.

Opkald til politiet

Sagen er tilbage til tirsdag 30. april. Da fik politiet et bekymrende opkald klokken 3.14 fra en person med relation til Charlotte Asperud, og de rykkede omgående ud til kvindens hjem, Der fandt politiet offeret ilde tilredt, og hun blev fløjet med helikopter til Rigshospitalets Traumecenter, hvor hun døde af sine kvæstelser den efterfølgende aften.

Den 54-årige mand nægter sig skyldig i begge sigtelser, og han ønsker tirsdag formiddag heller ikke at udtale sig om sagen i retten.

I forbindelse med anholdelsen ønskede han heller ikke at afgive forklaring til politiet.

Manden bor i Hørsholm og blev anholdt i går tidligt på eftermiddagen. Ifølge politiet skete anholdelsen uden dramatik.

Lydoptagelse i sagen

I sagen om drabet på lægen har indgået en opsigtsvækkende lydoptagelse, hvor man hørte gerningsmanden kommandere rundt med sit offer.

- Har den offentliggjorte lydoptagelse forbindelse til anholdelsen af manden?

- Det vil jeg ikke svare på, siger efterforskningsleder Henrik Gunst til Ekstra Bladet.



Du kan høre lydfilen her.

Nordsjællands Politi har i et Facebook-opslag udtrykt stor taknemmelighed for alle de henvendelser, de har fået fra befolkningen i sagen.

- Vi vil gerne sende en stor tak til alle de borgere, der har henvendt sig med store og små tips. Vi er meget taknemmelige for, at I bakker op om vores arbejde, lyder det.

Politiet kender den 54-årige mand i forvejen, men vil ikke sige for hvad.

Han er blevet beskyttet af et navneforbud under grundlovsforhøret, hvor dommeren valgte at fængsle manden i foreløbig fire uger. Han har kæret den kendelse til landsretten.