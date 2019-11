Drab eller selvmord: Stor mystik om Kims brutale død

Eksperterne vakler, og det samme gør Retten i Holbæk i den gådefulde straffesag om Kim Wiggers Olsens død som offer for knivstik i december 2018.

’Det er ikke muligt at konkludere’, skriver politiets efterforskere, retsmedicinerne og Retslægerådet i deres rapporter om baggrunden for den 43-årige mands død i hans lejlighed i Rolighedsstræde Holbæk.

Problemet er, at der ikke er et åbenlyst motiv for drab og heller ikke for selvmord.

Den 43-årige teater-medhjælper Kim Wiggers Olsens død op til jul sidste år som følge af to dybe knivstik kaster tvivl og uenighed om handlingsforløbet af sig under drabssagen i Holbæk. Foto: Privatfoto

Gennemborede hjerte

Det blev igen tydeligt, da anklageren Louise Hansen og tiltaltes forsvarer, Thomas Fogt, mandag procederede for henholdsvis forsætligt drab og pure frifindelse.

Myrdede den tiltalte, nu 20-årige eks-gymnasieelev Kim Wiggers Olsen i en aggressiv narkotika-rus? Det mener anklageren, at der ikke kan være tvivl om.

Redningsfolk bærer her Kim Wiggers Olsens lig ud af hans første sals lejlighed tæt ved fjorden i Holbæk. Han blev fundet død siddende i en sofa i sin stue. Foto: Kenneth Meyer

Eller tog han sit eget liv med to harikiri-knivstik, hvoraf det ene havde 15 cm’s dybde og gennemborede hans hjerte. Det er forsvarerens klare overbevisning.

- I skal tage stilling til, om et ung menneskes liv skal ødelægges. Om han skal i fængsel i 12 år. Det er der ikke beviser nok til. Der er så meget tvivl i den her sag, at retten må nå frem til en frifindelse, mente Thomas Fogt i sin procedure.

Blod på tiltaltes tøj

Louise Hansen anførte, at den afdøde var vellidt, glad og ikke selvmordstruet, og at der i de fatale timer ikke var andre i hans lejlighed i Rolighedsstræde tæt ved fjorden i Holbæk.

Det taler efter hendes mening også for drab, at tiltaltes fingeraftryk og dna blev fundet på den køkkenkniv, som tog livet af den stofpåvirkede Kim Wiggers Olsen, og at hans blod blev fundet på den tiltaltes tøj.

Eksperter kan ikke entydigt konkludere, om Kim Wiggers Olsen tog sit eget liv eller blev dræbt af knivstik. Der findes intet oplagt motiv, men den tiltalte og den nu afdøde var begge stærkt påvirkede af amfetamin og et designer-drug. Foto: Kenneth Meyer

Det forklarede Thomas Fogt med, at tiltalte bagefter ruskede i den afdøde. Kniven blev fundet på et bord i, hvad anklageren betegnede som i ’en unaturlig position’.

- Det virker usandsynligt, at han skulle have hentet kniven i køkkenet for at gå tilbage og sætte sig godt til rette med en pude i ryggen og stikke kniven i sig, mente Louise Hansen.

Uforklarligt og tragisk

Den tiltaltes forsvarer betegnede dødsfaldet som ’uforklarligt, uforståeligt og dybt tragisk’, og han hæftede sig ved, at der ikke findes åbenlyse motiver, at der ikke var nogle kendte konflikter mellem den tiltalte og Kim Wiggers Olsen, og at ingen ekspert-udsagn i sagen entydigt peger på drab eller selvmord.

Thomas Fogt fremhævede, at kniven blev stukket ind i ofrets krop med æggen øverst, hvilket efter hans mening tyder på selvmord, at tiltaltes fingeraftryk var fra et pincet-greb med to fingre, og at det ikke ville kunne udløse så dybe knivstik.

Se også: Dræbt knivoffers ven: Kim var på toppen

Endelig mente Thomas Fogt, at ofret ville have haft afværge-læsioner på hænder og arme og råbt om hjælp og tumlet rundt i lejligheden og efterladt blodstænk, hvis han var blevet stukket ihjel af tiltalte.

Et ungt menneske som efter hans forsvarers opfattelse aldrig har optrådt aggressivt over for andre.

Thomas Fogt mente, at den virkelige årsag til Kim Wiggers Olsens død helt overordnet skal findes i tiltaltes og den nu afdødes stofmisbrug, og at der er 'så meget tvivl' om handlingsforløbet og den tiltaltes skyld, at det bør føre til en frifindelse.

Nævningetinget afsiger kendelse i skyldspørgsmålet fredag formiddag.

Ulykkelig mor: Hendes søn er anklaget for drab

Mor i dyb sorg: Elsket søn hugget ihjel i sofa