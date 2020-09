Drab på 24-årig: Nu er der nyt

En bestemt bil spøger nu i kulissen i forbindelse med en meget brutal sag, hvor en 24-årig mand afgik ved døden.

Manden blev ifølge politiets opfattelse påkørt bevidst på en sti ved Vestvolden i Brønshøj-Husum. Han døde efterfølgende af sine kvæstelser, og sagen efterforskes som drab.

Påkørslen skete fredag 27. marts omkring klokken 21.00 ved Vestvolden nær Frederikssundsvej 365, og i forbindelse med efterforskningen efterlyser Københavns Politi nu den bil, der påkørte den 24-årige, og som efterfølgende kørte fra stedet ad Frederikssundsvej.

Det drejer sig om en lys/sølvfarvet Fiat Punto årgang 2007. Bilen har sølvfarvede fælge/hjulkapsler og muligvis et skilt i forrudens venstre side.

Påkørslen skete efter et skyderi i Husum, hvor en mand i 20'erne blev såret af skud, men ikke livsfarligt. Politiet knytter skyderiet og drabet på den 24-årige sammen i efterforskningen. Teorien er, at den 24-årige blev påkørt som hævn for skyderiet. Skyderiet og påkørslen betragtes som opgør under konflikten mellem LTF-banden og den såkaldte Husum-gruppe.

Københavns Politi efterlyser en lys/sølvfarvet Fiat Punto, som en nu afdød 24-årig mand blev påkørt med. Foto: Politi

Københavns Politi vil gerne i kontakt med vidner, der har set Fiat Puntoen omkring Frederikssundsvej 365 27. eller 28. marts 2020, eller personer, som efterfølgende har set den, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet mener, at bilen efterfølgende er forsøgt bortskaffet.

Forbudt bande i spektakulær sag: Ni LTF-folk sigtes for tre drabsforsøg i bandekonflikt

Den 24-årige cyklede på en blå el-cykel, da påkørslen fandt sted. Den cykel har været efterlyst tidligere af politiet uden held. Vidner har nemlig fortalt politiet, at de så cyklen og nogle personer, som stod ved den dagen efter påkørslen. Cyklen havde tydelige skader. men den er efterfølgende forsvundet fra gerningsstedet.

En tilsvarende cykel, en blå el-damecykel, efterlyses fortsat. Politifoto

Efter den 24-årige var blevet kørt ned på stien, blev han af andre kørt til en lejlighed i Søborg. Senere blev der tilkaldt en ambulance til den unge mand, men det var for sent. Efter den 24-åriges død kom politiet ind i sagen, og det tog lidt tid at få opklaret, hvad der var sket, og man præcist fik lokaliseret stedet på Vestvolden.

En mand sidder varetægtsfængslet i sagen.

Efterlyst bandemedlem anholdt under tumult