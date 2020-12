Drab på Messerschmidts søster: Her er dommen

40-årige Martin Christensen Degn skal 16 år i fængsel for at have dræbt sin 31-årige kæreste samt sin 35-årige ekskæreste.

Det har en domsmandsret ved Retten i Næstved netop besluttet.

Drabene skete 15. november sidste år tidligt om morgenen. Først dræbte den 40-årige sin 31-årige kæreste med en lang række stik med en køkkenkniv i det fælles rækkehus i Ruds Vedby.

Hendes lig blev efterladt i en blodpøl på badeværelset.

Knap halvanden time opsøgte han sin ekskæreste på dennes adresse i Kundby ved Holbæk. Hun blev dræbt med en steakkniv på samme måde.

Ekskæresten havde forsøgt at flygte ud af havedøren. Hun blev fundet dræbt i sin have.

Begge kvinder døde af de skader, de pådrog sig, som følge af en mængde stik i hals, mave, arme og ryg. Retsmedicineren talte 28 stik på den 31-årige kærestes krop og 19 stik på ekskærestens.

Retsformand Line Bjørklund fortalte, at det er en enig domsmandsret, der er nået frem til resultatet.

- Det er sådan, at tiltalte er fundet skyldig i manddrab i begge forhold, sagde hun.

Der blev navnlig lagt vægt på den 40-åriges forklaring på båndede optagelser fra alarmcentralen og fra de første forklaringer, han gav til politiet efter anholdelsen. I retten fortalte han, at han ikke kunne huske noget om selve drabene.

Det er de mange skader på de dræbte, som gør, at retten mener, der er tale om drabsforsæt.

Retsformanden fortalte også, at der er en række formildende omstændigheder. Blandt andet at den 40-årige umiddelbart før det første drab på sin kæreste havde fået stillet i udsigt, at hun ville gå fra ham, og at han ville miste kontakten til parrets fælles børn.

Desuden havde en række båndede forhør, som den 31-årige kvinde havde foretaget af den 40-årige, og som havde til formål at kaste lys over hans forhold til ekskæresten, en sådan karakter, at det måtte tælle i formildende retning, forklarede Bjørklund.

- I perioden helt op til drabene havde tiltaltes kæreste udsat tiltalte for et massivt pres og manipulerende behandling blandt andet ved at lydoptage og genafspille langvarige forhør af tiltalte omhandlende hans forhold til begge de dræbte kvinder, sagde Bjørklund under oplæsning af resultatet af dommen.

Desuden lagde retten også vægt på, at drabene var begået uden nærmere planlægning.

Anklager Susanne Bluhm havde krævet livstid til den 40-årige. Omvendt hævdede forsvareren, at det første drab alene burde karakteriseres som vold med døden til følge. Han plæderede for en straf på 12 års fængsel.

Den 31-årige er halvsøster til folketingspolitiker Morten Messerschmidt (DF), som har overværet hele sagen fra bagerste stolerække i retssalen. Han er til hvert retsmøde mødt op sammen med sin mangeårige kæreste, Dot Wessman.

Den 40-årige og den 31-åriges fælles børn er beskyttet af navneforbud, hvorfor det ikke er muligt for Ekstra Bladet at nævne navnet på den 31-årige.

Den 40-årige blev dømt til at betale en erstatning på godt 1,5 millioner kroner i godtgørelse til den 31-åriges fire mindreårige børn. Han er selv far til to af dem.

Desuden skal han betale knap 600.000 kroner i godtgørelse til ekskærestens mindreårige datter, som han også er far til.

Martin Christensen Degn modtog på stedet sin dom.

