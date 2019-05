Drab ved højlys dag: Politiet har film af flugtbilen

Politiet er to døgn efter det brutale drab på en 39-årig mand i Helgolandsgade på Vesterbro i København stadigvæk stærkt interesserede i overvågningsbilleder af og øjenvidner til drabsmandens og hans kumpaners flugtrute.

Det fortæller Brian Belling, efterforskningsleder i Københavns Politi.

- Det kan vi ikke få for meget af. Vi har foreløbig fået fire henvendelser i sagen og vi vil meget gerne have flere, siger Brian Belling.

Han bekræfter, at ordensmagten allerede ligger inde med overvågningsbilleder fra området af en sort Audi, som den maskerede pistolmand steg ind i efter at have affyret en serie skud på tæt hold mod den 39-årige mand ud for adressen Helgolandsgade 2.

Det skete for øjnene af mandens højgravide kone.

Politiets afmærkninger af drabsstedet ud fra adressen Helgolandsgade 2 på Vesterbro i København. Foto: Kenneth Meyer

Men der er behov for flere og ikke mindst billeder, som kan dokumentere, om bilen med sikkerhed er identisk med den Audi A4 Avant 2,0 TFSI med registreringsnummeret CE 51 588, som senere på dagen blev fundet brændende i Sengeløse vest for København.

Kameraer over det hele

Billederne, som politiet allerede nu ligger inde med, er optaget fra forskellige overvågningskameraer i gaden, hvor flere hoteller, butikker og erhvervslokaler er har installeret elektronisk udstyr til overvågning.

Nogle af kameraerne peger, viser Ekstra Bladets research i området, direkte mod det sted, hvor drabsofferet blev ramt af flere skud og dræbt tirsdag klokken 13.22.

- Har politiet også optagelser, der dokumenterer selve skudafviklingen og drabet på den 39-årige mand?

- Det ønsker jeg ikke at kommentere, siger Brian Belling.

- Hvorfor ikke?

- Det kan få betydning for vores efterforskning i det videre forløb, forklarer efterforskningschefen.

Her er en rekonstruktion af pistolmandens og hans medgerningsmænds flugtrute efter drabet tirsdag i Helgolandsgade på Vesterbro i København.

Gerningsmændenes flugtrute

Københavns Politi er i forhold til henvendelser fra offentligheden og eventuelle filmoptagelser især interesserede i at få dokumenteret i detaljer, nøjagtig hvor den ukendt pistolmands og den eller de medgerningsmænd, begav sig hen efter skyderierne.

- Vi vil især gerne vide mere om den del af deres rute, hvor vi mister sporet, siger Brian Belling.

Bilen kørte i høj fart til højre ad Vesterbrogade og videre til venstre ad Trommesalen, hvor sporet af bilen umiddelbart forsvinder. Senere på dagen - klokken 14.41 - blev en sort Audi A4 Avant fundet brændende ved Klevehøjvej/Bondehøjvej i Sengeløse vest for København.

Københavns Politi efterlyser fortsat vidner, der tirsdag i tidsrummet klokken 13.00 til 14.45 har bemærket mistænkelige personer eller køretøjer:



• I eller ved området omkring afbrændingsstedet (Klevehøjvej – Bondehøjvej i Taastrup).

• På Holbækmotorvejen (eventuelt holdende køretøjer m.v.).

Den brændende, stjålne Audi, som nogen tid efter drabet blev fundet i Sengeløse vest for København. Foto: Kenneth Meyer

Politiet fortæller, at der er modtaget oplysninger, om at en sort Audi A4 i går klokken 13.23 - altså efter drabet - blev set køre i høj fart med 100 km/t ad Frederiksberg Allé ved Kochsvej – og derfra formentlig videre ud ad Vesterbrogade og Roskildevej.

Det samme køretøj

- Det er med stor sandsynlighed den samme bil. Vi kan dog ikke sige det med 100 procents sikkerhed, da vi ikke har registreringsnummeret på det køretøj, siger Brian Belling.

Den brændende Audi A4 i Sengeløse, der udbrændte helt, blev senere identificeret som værende gerningsmændenes flugtkøretøj.



Der er modtaget oplysninger, om at en sort Audi A4 i går kl. 13.23 (altså efter drabet) er set køre i høj fart (100 km/t) ad Frederiksberg Allé ved Kochsvej – og derfra formentlig videre ud ad Vesterbrogade og Roskildevej.

Københavns Politi vil meget gerne høre fra alle, som har oplevet lignende hændelser om en sort Audi A4 Avant i går tirsdag.



Oplysninger til Københavns Politi på tlf. 1-1-4.

