Drab ved travbane: Mand anholdt

En 21-årig mand er blevet anholdt og fængslet i narkosagen, der kædes sammen med et drab på Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus 22. juli.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 21-årige har selv henvendt sig til politiet, efter at politiet i nogen tid har ledt efter manden.

I forvejen sidder to mænd på 41 og 44 fængslet i narkosagen. De to er alene sigtet for narkotikahandel i millionklassen og altså ikke for drabet på den 25-årige rapper Abukar Ali, der gik under kunstnernavnet Shmur.

Ali Akubar blev dræbt af to skud under det, som kilder over for Ekstra Bladet betegner som et forsøg på røveri, der gik galt. Privatfoto

Østjyllands Politi har tidligere betegnet drabet som et opgør i den kriminelle underverden. Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at drabet på rapperen kan være et mislykket forsøg på røveri under en hash-forretning, der gik galt.

Den 25-årige rapper blev ramt af to skud på en p-plads ved travbanen først på aftenen 22. juli. En 40-årig mand sidder fængslet for drabet.

To mænd er fortsat efterlyst i drabssagen. Foto: Tim Kildenborg

Østjyllands Politi leder fortsat efter to mænd, der mistænkes for at have forbindelse til sagen. Det drejer sig om 45-årige Mike Birkholm Bruus og den 25-årige Omar Mohamad Metashar.

- Vi har et stykke tid ledt efter de to mænd, men da vi ikke har kunnet finde frem til dem, beder vi nu offentligheden om hjælp til at lokalisere dem. Vi mistænker dem for at have spillet en aktiv del i episoden og skal nu have klarlagt deres roller, siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup.