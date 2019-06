Dræbt møntsamlers søn: - Det har været forfærdeligt

Jack Andersen er lettet over, at der nu ser ud til at være sket et gennembrud i to gådefulde drabssager, hvor hans far og en 80-årig mand er ofrene

Ekstra Bladets kriminalredaktør giver dig her overblikket i sagen om tre mystiske brande og drab på Sjælland. De tre drab er blevet efterforsket sammen, men de to anholdte er blot sigtet for at stå bag to af de tre drab.

- Jeg er bare glad. Det er helt fantastisk.

Det er Jack Andersens spontane reaktion, efter at han fredag som en af de første fik at vide, at politiet har anholdt og sigtet to personer for drabene på hans far, Kiehn Andersen, i Ruds Vedby, og en 80-årig Poul Frank Jørgensen i Vemmelev.

Kiehn Andersens søn lægger ikke skjul på, at ventetiden på et gennembrud i drabssagerne har været svær at komme igennem.

- Det har været forfærdeligt. Men jeg må sige, at politiet har gjort et fantastisk stykke arbejde, siger Jack Andersen.

Ikke fængslet i sagen

Ingen af de drabssigtede er varetægtsfængslet. Hvordan de forholder sig til sigtelserne er stadigvæk ukendt, og det er af indlysende årsager helt uklart, om de er skyldige.

Den dræbte møntsamler, Kiehn Andersen, blev 21. april fundet dræbt i en grusgrav i nærheden af sit hjem. Foto: Privatfoto

Men Jack Andersen har under alle omstændigheder intet til overs for de mennesker - hvem det end måtte være - der 21. april i år slog hans far ihjel efter at have sat ild til den passionerede jæger og møntsamlers lille hus.

- Nu må vi se, om det er de skyldige, politiet har fat i. Men er det dem, så har de gjort det værste, man kan forestille sig. Tænk at slå to forsvarsløse, ældre mennesker ihjel. Nej, der er ingen undskyldninger for mig, siger den 32-årige selvstændige erhvervsdrivende.

Savner sin far hver dag

Jack Andersen lægger ikke fingrene imellem i sin beskrivelse af de mennesker, der er ansvarlige for drabet på Kiehn Andersen, der havde et stort socialt netværk og alle steder er blevet beskrevet som et venligt, roligt og sympatisk menneske.

- De mennesker er nogle sataner. Det eneste, jeg venter på nu, er, at de får deres straf, siger den vellidte eks-butiksslagters søn.

Kiehn Andersen blev bisat ved en mindehøjtidelighed i en propfyldt Gørlev Kirke. Foto: Per Rasmussen

For nok betegner Jack Andersens politiets anholdelser i drabssagerne som glædelige. Men sorgen over tabet af hans 68-årige far nager stadigvæk.

- Han kommer jo aldrig tilbage. Jeg savner far hver dag, siger Jack Andersen.

