Drabet på Eddie: Bliver bag tremmer

To mænd og en kvinde, som sidder fængslet i en makaber drabssag fra Nordjylland, har indvilliget i en såkaldt frivillig fristforlængelse.

Sagen vedrører drabet på den 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen, som forsvandt sporløst i maj, og som i følge politiet er blevet skudt, brændt og forsøgt bortskaffet på en landejendom nord for Frederikshavn.

De tre anholdte er sigtet for at have dræbt Eddie Karl-Johan Christensen med et håndskydevåben om aftenen 9. maj 'efter forudgående aftale eller fælles forståelse'. De nægter sig skyldige.

Fredag udløb varetægtsfænglingen af de tre, men specialanklager Kim Kristensen oplyser til Ekstra Bladet, at sagen har været behandlet skriftligt, og at de tre fortsat skal være fængslet i yderligere fire uger.

Forsvarer for en af de fængslede, Jette Marie Larsen, forklarer, at den frivillige forlængelse af fængslingen ikke skal ses som en tilkendegivelse af, at hendes klient erkender noget i sagen.

- Men sagens karakter, og det at politiet stadig har en del undersøgelser gør, at der ikke er så megen idé i at protestere mod fortsat fængsling på nuværende tidspunkt, siger hun.

Lukkede døre

Drabssagen har kørt for lukkede døre. Det er derfor uvist, hvad motivet kan være og hvilke beviser politiet har mod den sigtede trio, der består af et svensk-britisk ægtepar og en 52-årig svensk mand. De boede alle i Nordjylland på samme matrikel som den dræbte.

For fire uger siden fandt politiet liget af den dræbtes hund, Rocko, nedgravet på gerningsstedet. Hunden er efterfølgende blevet obduceret og røntgenfotograferet på Retsmedicinsk Institut.

- Resultatet holder vi foreløbig for os selv, siger politikommissær Carsten Strazek fra Nordjyllands politi.