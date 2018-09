Drabet på gravide Louise: Nu skal eksperthold hjælpe politiet

I forsøget på at finde gerningsmanden bag det brutale drab på den 32-årige Louise Borglit får Københavns Vestegns Politi nu hjælp af en særligt nedsat specialgruppe, som skal endevende efterforskningen.

Det oplyser vicepolitiinspektør Peter Malmose til Ekstra Bladet.

- Gruppen har været i gang den sidste måneds tid, og det er noget, vi gør, fordi vi håber, at deres gennemsyn måske kan skabe nye afsæt i efterforskningen, siger Peter Malmose.

Den nye hjælp består af tre eksperter - en efterforskningsleder og to efterforskere - der minutiøst skal gennemgå politiets indsamlede materiale i den uopklarede drabssag.

32-årige gravide Louise Borglit går tur med sin svogers hund i Elverparken, Herlev fredag den 4. november 2016. Gerningstidspunktet er mellem ca. kl. 19 og 19.14, hvor et vidne hører to kvindeskrig fra parken. Kort efter ser samme vidne en mand komme ud fra stien ved Elverdamsvej ca. 10 meter syd for gerningsstedet, hvor Louise Borglit findes dræbt. Da han ser den kvindelige hundelufter, løfter han armene i en opgivende gestus, vender han om og løber tilbage ind i parken. Det er aldrig lykkedes politiet at finde manden. Han beskrives således: 28-30 år og ca. 180 cm. høj.

Han er spinkel og tynd af bygning med et smalt markeret ansigt.

Han bar mørke sko, mørke bukser og mørk jakke med hætte. Han var også iført en mørk kasket, som var skjult under hætten fra jakken.

- Det er nogle, som er udvalgt, fordi vi virkelig tror på, at de vil kunne tilføre ny værdi til efterforskningen, siger vicepolitiinspektøren.

Efterforskerne skal blandt andet endevende sagens massive mængde mobildata og de over tusinde politirapporter, som er skrevet siden den højgravide kvinde blev fundet dræbt 4. november 2016.

Derudover kan de via politiets nye 'super system' Polintel søge oplysninger på tværs af flere systemer og sammenligne spor, DNA og andre data.

Populært sagt kan Polintel suge informationer ud af flere centrale registre, systematisere og analysere dem og servere et resultat, som - måske - kan give gennembruddet i den vanskelige drabsefterforskning.

FAKTA om Pol-Intel Rigspolitiet har brugt tre år på at skabe analyseplatformen i samarbejde med Palantir. Systemet bygger oven på en lang række af de datakilder, som politiet allerede har, men som nu kan søges fra ét sted. Det kan give et overblik over eksempelvis kriminelle netværk og deres indbyrdes relation og give et fingerpeg til, hvor og hvornår politipatruljer bør fokusere kræfterne, eksempelvis i forhold til tricktyverier. 250 analytikere og 600 efterforskere har adgang til systemet. Dog har man kun adgang til det, man har behov for at se. Den almindelige analytiker eller efterforsker har derfor ikke adgang til fx meddelerdatabasen. Og al aktivitet bliver logget. Der er en efterretningsanalyseenhed i alle politikredse. Derudover er der oprettet SEØ og SEV i Øst- og Vestdanmark, der er specialiseret i de store tunge efterforskninger, rigtig meget organiseret kriminalitet. Vis mere Luk

Eneste vidne til selve drabet er muligvis Louise Borglits søsters hund, som hun var ude at lufte den skæbnesvangre aften. Politiets teknikere har også undersøgt hundens pels for mulige spor efter gerningsmanden. Foto: Kenneth Meyer

Da Louise Borglit blev dræbt, var hun gravid i 7. måned. Hun var ude at gå tur med sin søsters hund ved 19-tiden, da hun blev stukket flere steder, blandt andet i brystet. Afværgelæsioner viste desuden, at hun havde kæmpet for sit liv mod drabsmanden.

Drabssagen har været præget af mangel på beviser og gennembrud. Blandt andet har politiet endevendt området omkring gerningsstedet for at finde gerningsvåbnet.

Men på trods af, at politiet har undersøgt mere end 40 forskellige knive, er det stadig ikke lykkes at finde gerningsvåbnet.

Drabet på Louise Borglit har berørt mange i lokalområdet, som også har haft holdt en mindehøjtidelighed for hende. Foto: Kenneth Meyer

Det var et ældre ægtepar, som den kolde novemberaften klokken 19.15 alarmerede politiet om fundet af den livløse kvinde i Elverparken i Herlev. I den silende regn, som den aften holdt flere af byens indbyggere indendørs, forsøgte parret forgæves at kæmpe for Louises liv.

- Vi vil gøre alt for at løse en sag, der er så alvorlig som denne her. Vi har arbejdet stabilt med efterforskningen i snart to år nu, og vi må også bare konstatere, at vi ikke har kunnet opklaret den. Derfor søger vi nye øjne på sagen, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose om baggrunden for det nye efterforskningsskridt, der kaldes for 'peer review'.

På trods af at politiet kun få minutter efter drabet kunne sikre gerningsstedet og begynde de tekniske undersøgelser, har efterforskningen ifølge efterforskningslederen været stærkt hæmmet af en række udfordringer.

- De tekniske spor i den her sag har voldt os mange problemer. Der har været nogle svære betingelser blandt andet på grund af den voldsomme regn, der var den aften. Gerningsstedet har ikke givet os den hjælp, som vi havde håbet på, siger efterforskningsleder Ole Nielsen.

I november sidste år - godt et år inde i efterforskningen kunne politiet offentliggøre overvågningsvideo, som formentlig viser drabsmanden flygte fra området omkring gerningstedet.

Den grynede overvågning stammer fra en containerplads på Tornerosevej under 100 meter fra gerningsstedet i Elverparken i Herlev og viser en hætteklædt skikkelse, som klokken 19.08 samme aften som drabet forlader området i hast.

På trods af offentliggørelse af videoen og en række andre efterforskningsskridt, står politiet uden et gennembrud i sagen.