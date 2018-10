Drabet på Kim Wall bliver til tv-serie

Drabet på Kim Wall bliver til en miniserie.

Det skriver mediet Hollywood Reporter.

Det er den danske filminstruktør Tobias Lindholm, som skal skrive og instruere mini-serien om drabet på den svenske journalist.

Lindholm vil skabe serien i tæt samarbejde med efterforsker Jens Møller fra Københavns Politi og Kim Walls forældre, Ingrid og Joachim Wall.

- Når man laver en krimiserie som denne, som er baseret på rigtige hændelser og menneskers virkelige liv, så kan og vil jeg ikke være alene om det. Samarbejdert med Jens Møller og Ingrid og Joachim Wall er derfor altafgørende, siger Lindholm til medier.

Uden Peter Madsen

Ifølge Tobias Lindholm vil Peter Madsen ikke på nogen måde medvirke i serien.

- Jeg vil ikke lave en krimi-serie, som er fokuseret på forbryderen eller forbrydelsen, men jeg er intresseret i processen og de mennesker, der løste forbrydselsen, ligesom hvordan mennesker er nødt til at leve videre på trods af det. Det er derfor helt bevidst, at forbryderen ikke kommer til at medvirke i serien på nogen måde, lyder det.

Serien kommer til at gå under navnet 'The Investigation' (efterforskningen, red.) og bliver produceret af danske Miso Film i samarbejde med svenske TV4, C More, Outline Film og TV 2 Norge.

Produktionen forventes at begynde næste år, og serien kommer efter planen til at blive sendt i seks afsnit.

Peter Madsen blev i april i år idømt livsvarigt fængsel for at have dræbt og parteret den svenske journalist tilbage i august.

Han ankede straffens længde til landsretten, men også her blev han idømt livsvarigt fængsel. Peter Madsen har valgt ikke at anke sagen til Højesteret.