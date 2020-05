Drabet som ryster Sverige: Treårig blev mishandlet og dopet før sin død

Detaljer fra en grusom sag, hvor forældre står tiltalt for at mishandle og dræbe deres barn, ryster lige nu Sverige. Nu viser det sig, at treårige Esmeralda kunne have overlevet

En forfærdelig sag omhandlende en kun treårig piges død startede mandag ved Tingretten i Nörrköping, Sverige.

Treårige Esmeralda blev fundet omkommet i en lejlighed i Nörrköping i januar.

Mandag stod moderen tiltalt for at have mishandlet og dopet sit barn.

Det viser sig nu, at havde den lille pige fået lægehjælp, ville hun sandsynligvis have overlevet, selvom den lille krop bar præg af grov mishandling og var dopet med forskellige narkotiske præparater.

I stedet lå Esmeralda død i lejligheden i to døgn, skriver vg.no.

- Vi turde ikke ringe. Ringer vi og siger, at hun er gledet og omkommet, kommer vi til at sidde inde på livstid. Det vidste vi. Sker der noget med et barn, er det altid forældrenes fejl, skulle den treårige piges mor have fortalt ved en af politiafhøringerne, som den svenske avis Aftonbladet er kommet i besiddelse af.

Mandag startede retssagen mod moderen, der er tiltalt for at have slået sin kun treårige datter ihjel. Her er hun skildret sammen med sin advokat i retten. Foto: Johan Hallnäs/Ritzau Scanpix

Fik forældremyndigheden igen

Esmeralda havde inden sin død i en alder af kun tre allerede haft et tumultarisk liv.

Blot få dage efter sin fødsel i april 2016 tog børneværnet i Sverige hånd om hende.

De efterfølgende år tilbragte hun hos en plejefamilie.

Men efter en klage fik forældrene kort inden Esmeraldas treårs fødselsdag forældremyndigheden tilbage. Det besluttede en domstol i Jönköping.

Beslutningen har siden modtaget heftig kritik, men socialkontoret i Nörrköping er efter en intern udredning kommet frem til, at de på ingen måder har svigtet den lille pige og dermed kunne have forhindret hendes død.

Rodet forløb

Først blev begge forældre anholdt og sigtet for mordet på deres treårige datter.

Kort tid efter døde faderen i politiets varetægt. En sag, der stadig bliver undersøgt. Knap en måned senere blev moderen løsladt.

Tiden i det fri blev dog kort, for få dage efter blev hun endnu en gang anholdt og sigtet for mordet på sin datter.

15. maj kom det frem, at hun ville blive tiltalt for mord og grov mishandling.

Tiltalen om grov mishandling handler om Esmeraldas yngre søster.

Obduktionsrapporten af Esmeralda viste, at hendes død skyldtes en kombination af stump vold og stop af vejrtrækning grundet narkotiske stoffer. Der er derudover fundet spor af stoffer ved den lille piges sutter.

Moderen er selv blevet undersøgt og testet positiv for de stoffer, som Esmeralda havde i kroppen ved sin død.

Nægter alt

Moderen har fra starten af sagen nægtet alt kendskab til datterens død.

I første omgang fortalte hun politiet detaljeret om hændelsesforløbet. Hun har siden ændret forklaring og fortalt politiet under senere afhøringer, at hun 'havde en fornemmelse af', at Esmeralda havde slået sig i badet.

Efterfølgende skulle hun have indtaget 'svagere' stoffer, og det hele havde føltes 'som en tåge'.

Først flere uger efter datterens død skulle virkeligheden være gået op for den drabssigtede mor.

Hvad der er sket fra Esmeraldas død, og til politiet to dage senere undersøgte lejligheden efter et tip, kan moderen intet fortælle om.

Moderen erkender dog i retten, at hun har svigtet sin datter.

- Men jeg mener, at der er en forskel på at svigte i sit forældreansvar og at være årsagen til, at nogen dør, skulle hun have sagt i retten.

Moderen har gennemgået psykiatriske undersøgelser på retsmedicinsk institut i Sverige, da man har mistanke om, at hun er alvorligt psykisk syg.

Hendes advokat mener ikke, der findes nogen beviser, der vil kunne fælde moderen for drab, og at det hele i øvrigt handler om en tragisk ulykke.