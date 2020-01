Drabs-tiltalt søn: Jeg forsøgte at stoppe drabet

Far og søn sidder på anklagebænken, hvor de begge er tiltalt for at have dræbt en 76-årig mand fra Esbjerg

Den 20-årige J.B. nægter kategorisk, at han var med til at dræbe en 76-årig pensionist fra Esbjerg sammen med sin 45-årige far.

Tværtimod forsøgte J.B. at forhindre det blodige overfald i at udvikle sig yderligere.

Den unge mand mand har fredag eftermiddag forklaret i Vestre Landsret, at han besøgte den 76-årige mand på Tinghøjs Alle i Esbjerg sammen med faderen, fordi de skulle hygge sig.

Drabstiltalt: Jeg slog ham i hovedet til det knasede

- Vi skulle have en streg amfetamin og drikke en øl. Min far var ikke på nogen måde sur, da vi indledte besøget, har den 20-årige forklaret.

Foto: ;Local Eyes

Tidligere fredag har den 45-årige far erkendt i retten, at han tævede pensionisten ihjel, fordi den ældre mand spredte falske rygter omkring ham. Det fik den 45-årige til i raseri at gribe en jernstang og slå pensionisten flere gange i hovedet til det begyndte at knase.

- På et tidspunkt under besøget begyndte den 76-årige at råbe op. Jeg ser, at min far slår ham. Min far slår flere gange, og da han skal til at slå igen, råber jeg: Stop.

- Det reagerer min far ikke på. Han bliver ved med at slå. Jeg skynder mig over for at stoppe det. Jeg lagde mig imellem ved at trække far i jakken, men han stopper ikke helt med at slå.

Den 20-årige drabstiltalte mand er iklædt nystrøgen, hvid skjorte, sorte bokser og sort/hvide sportssko. Han optræder høfligt og svarer beredvilligt på specialanklager Rikke Brændgaard-Nielsens spørgsmål.

Forsøgte at værge for sig

Drabet fandt sted i september 2018 i stuen i den 76-åriges lejlighed i Esbjerg.

- Pensionisten forsøgte at værge for sig. Det blødte. Han stønnede og han reagerede på, at jeg rykkede ham i armen. Han drejede hovedet lidt. Jeg siger til min far, at jeg vil væk fra stedet. Jeg var i chok over det skete.

-Hvorfor gik du ikke bare?

- Jeg ved det ikke. Min far gik rundt inde i stuen og soveværelset, men jeg ved ikke, hvad han lavede.

- Blev der taget noget med fra lejligheden?

- Ja, min far kom ud i entreen med en papkasse, som han gav mig. Jeg bar kassen ud, og jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg gjorde det. Jeg tænkte ikke på, at tingene kunne være stjålne, har J.B. forklaret.

J.B. forklarede også i retten, at han ikke var klar over, hvor alvorlig den 76-åriges tilstand var.

- Jeg mente, at han var i stand til selv at ringe til en læge.

Ændrede forklaring

Den 20-årige forklarede umiddelbart efter sin anholdelse til politiet, at han overhovedet ikke havde været i lejligheden.

I samråd med sin forsvarer Mette Grith Stage ændrede han dog senere forklaring og valgte at fortælle sandheden.

- Jeg forsøgte at beskytte min far, fordi min forklaring ville belaste ham. Derfor fortalte jeg ikke sandheden. Men da far selv tilstod drabet, valgte jeg at fortælle, at jeg også havde været i lejligheden. Set i bakspejlet var det dumt gjort, erkendte J.B.

Der er udstedt navneforbud og afsat i alt seks retsdage til at behandle drabssagen.

