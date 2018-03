Drabschef om ubådssagen: Den har bragt mig tæt på Kim Walls forældre

Helt usædvanligt har drabschef Jens Møller selv stået for kontakten til Kim Walls forældre under drabsefterforskningen

I det nye nummer af Euroman fortæller drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller Jensen, at han langt hen ad vejen selv stod for kontakten til Kim Walls forældre under den flere måneder lange efterforskning af drabet på den svenske journalist.

- Normalt er det en sagsbehandler, der har kontakten med den dræbtes familie og holder den hele vejen igennem. Det prøver vi virkelig at følge, men den fredag, da sagen begynder, har jeg ikke kaldt flere folk ind. Det gør jeg om lørdagen, da jeg beder svensk politi om at tage ud og underrette Kim Walls forældre. Samtidig siger jeg, at de meget gerne må give dem mit nummer. Forældrene ringer ret hurtigt. Siden har jeg talt med dem flere gange om dagen. Det gør jo, at man får et relativt tæt forhold, siger Jens Møller Jensen til magasinet, der har fulgt efterforskningslederen i et halv år.

I interviewet fortæller den garvede drabschef, der i en årelang karriere har efterforsket en række store mordsager, at voldsomheden i drabet på Kim Wall har påvirket ham.

Deres sorg har fyldt meget

Især Kim Walls forældres sorg har fyldt meget, fortæller drabschefen til Euroman.

Allerede efter fundet af Kim Walls torso i slutningen af august besluttede efterforskningslederen sig for at køre til Sverige for at besøge forældrene.

Det blev det første af mange møder mellem Kim Walls familie og drabschefen, der også sad bag familien i Københavns Byret, da sagen mod Peter Madsen torsdag begyndte.

Kan blive sidste sag

Til Euroman lufter den 60-årige efterforskningsleder også muligheden for, at drabet på Kim Wall kan blive den sidste drabssag, som han vil lede.

- Jeg går senest, når jeg fylder 62, så har jeg optjent 37 års pension. Jeg synes, det er for hårdt at blive ved med det, jeg laver i dag, siger Jens Møller Jensen.

Foto: Rex

Kim Wall forsvandt 10. august sidste år, da hun sejlede ud med den danske opfinder Peter Madsen på hans hjemmebyggede ubåd Nautilus i forbindelse med en repotage til det amerikanske medie Wired.

Peter Madsen er nu tiltalt for at have planlagt og udført drabet på den unge svenske journalist, som er sket på ukendt måde, men muligt ved kvælning eller halsoverskæring.

Derudover er Peter Madsen tiltalt for andet seksuelt forhold end samleje af særligt farlig karakter og partering, foruden at have forårsaget nærliggende fare for andres liv og helbred ved at sejle så uforsvarligt, at ubåden Nautilus flere gange var tæt på at kollidere med andre skibe.

Peter Madsen erkender parteringen af den svenske journalist, men nægter sig skyldig i alle andre anklager.

