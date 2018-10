Drabschef udgiver bog: Brød sammen i gråd under ubådssagen

Drabschef Jens Møller blev et kendt ansigt i offentligheden under efterforskningen af ubådssagen, hvor Peter Madsen blev idømt livstid for et planlagt sexdrab på Kim Wall.

Midt i efterforskningen af den meget omtalte sag fødte Jens Møllers datter sit første barn. Og det malede kontrasten mellem liv og død, god og ond, op for den følsomme drabschef.

'Jeg stod i mit køkken og var ved at smøre mig en mad, da beskeden kom. Gråden stod i halsen, jeg gav slip og lod mig overmande af følelser. Jeg satte mig ned og hulkede et par minutter for mig selv, og så klarede jeg op igen', skriver han i sin erindringsbog 'Opklaret. Drabschefens erindringer', der udkommer onsdag.

Her fortæller han om sit liv og nogle af de spektakulære sager, han har efterforsket og stået i spidsen for i sin karriere. Siden 2011 som drabschef i Københavns Politi, der foruden drab omfatter røveri, menneskehandel, seksuelle overgreb, brand og særlige sager.

Opklaret. Drabschefens erindringer af Jens Møller Jensen i samarbejde med Stine Bolther udkommer 24. oktober på Politiken forlag.

I bogen kan man foruden hans personlige historie og oplevelser med stress, skilsmisser og skæve oplevelser i korpset, blandt andet læse om grove sager som Revisordrabet, den etbenede bombemand, Amagermandens sædplan - og ubådssagen.

Fyldte meget

Han var - tilfældigvis og mod sædvane - den, der havde kontakten til offerets familie i ubådssagen og mærkede deres store sorg, samtidig med at han skulle lede efterforskningen, fik opkald døgnet rundt og var den, der skulle kommunikere udadtil. Så der var pres på.

- Ved du selv, hvad der fik dig til at græde?

- Jeg tror, at det er magtesløsheden i det. Det uforståelige. At noget så voldsomt kan ske. Og så sammenkoblingen med, at man er kommet så tæt på de mennesker. Det var nok det brede spænd, der gjorde, at det pludselig fyldte meget i hovedet. I sådan en sag opbygger man forskellige følelser undervejs, og så kommer der nogle peak. Jeg har det sådan, at en gang imellem bliver jeg nulstillet af at lade tårerne få frit løb. Og så kan jeg klare hvad som helst igen.

- Du ser det ikke som en svaghed?

- Nej, jeg tør godt være en mand, der både kan græde og alt muligt andet. Jeg er så gammel, at jeg ikke føler, at jeg skal være sådan en machomand.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Din datter er nogenlunde samme alder som Kim. Har du lavet sammenligninger?

- Selvfølgelig associerer man situationen for de mennesker, der er omkring en i forhold til ens eget liv. Det, at et menneske bliver dræbt, betyder, at de efterladte har et andet grundlag at fortsætte deres familieliv på. Jeg har været bevidst om, at jeg stadig har min datter og har børnebørn, siger han og fortsætter:

- Lige så glædeligt det er på mine vegne, ligeså hårdt er det på andres vegne, at de ikke har deres nærmeste. Det får betydning for dem altid.

Tæt forhold til Wall-familien

Jens Møller har løbende orienteret Wall-familien om efterforskningen, har været i deres hjem og var også med til Kim Walls bisættelse. Han beskriver sit forhold til familien som tæt og fortroligt.

- Er det blevet for tæt?

- Jeg kan godt forstå, hvis nogen tænker, om det er blevet for tæt, men sådan har jeg det ikke. Bisættelsen var selvfølgelig en meget privat ting, og havde du spurgt mig før 9. august 2017, om jeg kom til at deltage i sådan en bisættelse, havde jeg formentligt sagt, at det havde jeg svært ved at forestille mig. Men det er ikke det samme som, at jeg synes, den udvikling, der har været i sagen har været forkert. Den har bare ført mig et andet sted hen, end hvor jeg troede, jeg ville komme.

- Tror du, at du kommer til at have sådan et forhold til nogle pårørende igen i resten af din karriere?

- Det har jeg svært ved at forestille mig, men igen hvis du havde spurgt mig for halvandet år siden, havde jeg sagt det samme. Så nej, det har jeg svært ved at forestille mig.