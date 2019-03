Drabschefen stopper

Jens Møller blev kendt i den brede offentlighed som drabschefen, der stod i spidsen for efterforskningen af ubådssagen, hvor Peter Madsen blev idømt livstid for drabet på Kim Wall.

Men efter han udgav bogen 'Opklaret. Drabschefens erindringer', blev han anmeldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed af Københavns Politi for muligt brud på tavshedspligt og omplaceret til afdelingen for berigelseskriminalitet.

Og nu er det helt slut. 59-årige Jens Møller har valgt at stoppe i politiet med udgangen af marts og holder en afskedsreception i morgen fredag.

- Det er, fordi der er mange andre spændende ting i mit liv, som jeg skal give i kast med. Nu har jeg været 37 år og fem måneder i politiet, så er det vel på tide at prøve noget nyt, siger han.

- Det er oplagt at tænke, at det har sammenhæng med den uro, der har været omkring udgivelsen af din bog?

- Det har det ikke. Jeg skrev allerede i bogen, før jeg vidste, at der ville være noget opfølgning på den, at jeg ville gå senest som 62-årig. Så det har altid været min tanke, at jeg ville gå, mellem jeg blev 60 og 62, siger Jens Møller, der fylder 60 om et par måneder.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Så du smækker ikke med døren?

- Overhovedet ikke. Jeg har stadig haft 37 fantastiske år i dansk politi, og jeg håber, at jeg i fremtiden også vil være en god ambassadør for politiet.

Også i et interview med Euroman i april sidste år sagde han, at ubådssagen måske blev hans sidste store sag, og at han overvejede snart at gå på pension.

'Jeg går senest, når jeg fylder 62, så har jeg optjent 37 års pension. Jeg synes, det er for hårdt at blive ved med det, jeg laver i dag. Der er mange andre ting, jeg gerne vil nå i mit liv. Jeg skal forhåbentlig læse mange flere bøger, og så vil jeg gerne have mere tid sammen med min kæreste og mine tre børnebørn. Jeg kan sagtens forestille mig en hverdag, hvor jeg henter børnene fast en gang om ugen, sagde han i interviewet.

Foto: Linda Johansen

Siden er politianmeldelsen for muligt brud på tavshedspligten altså kommet til. Politianmeldelsen mod Jens Møller kom, efter Politiken stillede spørgsmål om, hvorvidt Jens Møller havde været for åbenmundet i sin bog i forhold til beskrivelser af henholdsvis sagen om Lors Doukaiev - den etbenede bombemand - samt sagen om Krudttønden og Omar El Hussein.

- Hvor står sagen mod dig nu?

- Den er ikke afsluttet, og jeg imødeser, at den bliver afsluttet. Det er ikke noget, jeg ser frem til med stor bekymring. Men selvfølgelig er det alvorligt, at man bliver undersøgt.

- Er du træt af, at det er det sidste i din lange karriere i politiet?

- Det er ærgerligt, at det sammenfald er der. Men jeg har selv udgivet en bog og vidst, at der var en risiko for, at der kunne komme sådan en sag. Det er sådan, det er. Det må jeg forholde mig til, siger han.

- Hvad skal du så lave nu?

- Jeg skal ud at lave nogle foredrag om de spændende ting, jeg har oplevet i mit politi-liv. Og så kommer jeg også til at lave nogle medieting. Måske noget tv og andet. Forskellige konsulentopgaver inden for det område, jeg har tilegnet mig noget erfaring om, siger den tidligere drabschef, der påpeger, at han kommer til at savne kollegerne, og når det rigtig spændende sker.

- For det er der, man mærker, at man lever. At disponere i tingene, lige når det sker, er altid spændende. Men jeg kommer ikke til at savne den daglige trummerum og stor mødeaktivitet. Det er i den sammenhæng, jeg synes, det giver mening at prøve noget andet. Men jeg går på ingen måde og smækker med dørene, og jeg er glad for, at jeg har været ansat i politiet i 37 år, siger han.

Han nævner ubådssagen og de to terrorsager ved Krudttønden og Hotel Jørgensen er blandt de sager, som han vil huske mest.

- Og så kommer jeg også til at huske de uopklarede sager, der ligger. Det er dem, man en gang imellem kommer til at sende en tanke om, hvorfor kunne vi ikke opklare den sag.

Jens Møller slutter på toppen. Så sent som i torsdags fik han og teamet bag eftersøgningen af Kim Walls jordiske rester en prestigefyldte pris fra Anders Lassen Fonden, der blev uddelt af fondens protektor, kronprins Frederik.