Drabsdømt eksrocker dømt i ny sag

Temperamentet var i kog hos eksrockeren Malik Karim Ali Thorsen, da han sidste år stod tiltalt for drab på en 30-årig mand på en p-plads ved Randers Regnskov.

Her blev han idømt 20 års fængsel ved Retten i Randers, men mandag fik han endnu en dom i relation til sagen. Det sker, fordi han under drabssagen udsatte et vidne, der skulle afgive forklaring i sagen, for trusler og vold.

Han blev idømt fire måneders fængsel i sagen, der kørte som en tilståelsessag. Det fortæller anklager Birgitte Ernst.

Hans forsvarer Bjørn Caning har ingen kommentarer til dommen.

’Stikkersvin’

Ifølge retsmødegæringen skete det 6. november sidste år på et gangareal i Retten i Randers, hvor han kaldte vidnet 'stikkersvin' og gav vidnet et hårdt skulderskub i brystkassen, så vidnet faldt sidelæns om på en sofa. Det skete ifølge retsmødebegæringen 'i anledning af vidnets forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten' i forbindelse med drabssagen.

37-årige Malik Karim Ali Thorsen, der tidligere hed Mads Anker Stæhr Thorsen, er dømt for at skyde sit offer på klos hold. Offeret blev fundet sent om aftenen af tilfældige forbipasserende.

Han erkendte i retten, at han stod bag det dræbende skud, men hævdede, at han handlede i lovligt nødværge, fordi han følte sig truet. Det valgte retten dog at tilsidesætte.

Historisk straf

Han blev med dommen på tyve års fængsel idømt en historisk høj straf i en drabssag. Det var første gang, der skete domfældelse efter den skærpende bandeparagraf 81b. Paragraffen bruges blandt andet ved skyderi på åben gade og forhøjer som udgangspunkt straffen indtil det halve.

I sin påstand om den historisk hårde straf fra drabet lagde anklager Birgitte Ernst særligt vægt på, at drabet var afstumpet og skete på et offentlig sted, og at Malik Karim Ali Thorsen tidligere har besiddet skarpladte pistoler.

– Domstolen har udsendt et klart signal, dels om at brug af skydevåben på offentlig gade er noget, der skal straffes hårdt. Dels om at man er villig til at bruge paragraf 81B fuldt ud og give 20 års fængsel, som er det maksimale, når der er tale om en tidsbestemt straf, sagde Birgitte Ernst efterfølgende.

En 20-årig mand og en 39-årig kvinde, som var til stede under drabet og flygtede sammen med drabsmanden, blev idømt henholdsvist to og to et halvt års fængsel for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og biltyveri.