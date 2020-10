Drabsdømt i nødråb til anklager: Få mig hjem

Den danske statsborger Omer Muse, som i Somaliland er dømt for et drab begået på Vesterbro i København i november 2012, ønsker nu at tale direkte med politi og anklager med henblik på at komme hjem og få sagen afsluttet.

Det siger han til Ekstra Bladet på en forbindelse via den krypterede tjeneste WhatsApp.

- Jeg tænker på at få det her overstået så hurtigt som muligt, så jeg kan komme hjem til Danmark, siger Omer Muse og forklarer, at der har været nogle ting, 'han lige skulle have styr på' i Somaliland, før han var klar. Det er der angiveligt ved at være nu.

Muse blev i 2016 blev idømt 20 års fængsel for drabet på den 21-årige danske jurastuderende Jonas Thomsen Sekyere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den 21-årige jurastuderende Jonas Thomsen Sekyere blev dræbt i Kødbyen i København i 2012. Privatfoto

Ud over fængselsstraffen blev Muse dømt til at betale 33,3 kameler til sit offers familie. Dommen blev i 2017 nedjusteret til ti års fængsel ved Somalilands højesteret.

- Det handler om de penge, jeg har lånt til at betale kamelerne med, siger Omer Muse om sit nuværende ønske om at tale med de danske myndigheder.

Landsret: Drabsdømt nægtet dansk pas

Muse blev løsladt i april, efter medindsatte og bekendte havde indsamlet og betalt prisen på kamelerne til retten. Ifølge den internationalt efterlyste 35-årige er dagsprisen på en kamel et sted mellem 1000 og 2000 dollar.

Med en anslået gennemsnitspris på 1500 dollar per kamel svarer den samlede erstatning til knap 320.000 kroner.

- Jeg skal betale pengene tilbage til dem, som jeg har lånt dem af, siger Muse.

Om dagligdagen i Somaliland siger Muse, at han ikke har meget at give sig til. Han går rundt, besøger venner og spiser hos bekendte. Han kan ikke tage arbejde, da han ikke er somalilandsk statsborger og derfor ikke har papirer som arbejdstilladelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ekstra Bladets dækning af dommen mod Muse i august 2016.

Udsigten til at blive varetægtsfængslet ved hjemkomsten til Danmark afholder ikke Muse fra at bede om hjælp.

- Hvis du laver problemer, har det konsekvenser. Det, der skete den aften (i 2012, red.), er ikke noget, jeg er glad for. Hvis jeg kunne spole tiden tilbage og ændre det, ville jeg gøre alt for det, siger Omer Muse.

Hvordan vil du stille dig i forbindelse med en kommende retssag - vil du tilstå eller nægte dig skyldig?

- Jeg kan ikke tale om sagen, før jeg har talt med min advokat, siger Muse, som dog fortæller, at den aften på Bakken i Kødbyen ændrede alt. I hans eget liv og den afdødes families samt hans egne pårørendes liv.

- Det er noget, jeg skal leve med resten af mit liv. Det er rigtig svært at gøre det godt igen, siger Muse.

Omer Muse Omer Muse er i Danmark mistænkt for drabet på den 21-årige jurastuderende Jonas Thomsen Sekyere i november 2012. Muse blev i 2016 idømt 20 års fængsel i Somaliland. Ud over 20 års fængsel blev Muse dømt til at betale 33,3 kameler til sit offers familie. Straffen blev senere ændret til ti års fængsel, da den kom for landets højesteret. Han blev løsladt i april i år. Østre Landsret stadfæstede 17. august byrettens afgørelse om, at Omer Muse ikke kan få udstedt dansk pas. Hvis Omar Muse kommer til Danmark, kan han blive retsforfulgt, har senioranklager Søren Harbo tidligere oplyst. Det kan han, selv om han allerede er blevet dømt og har afsonet en straf for forbrydelsen i et andet land. Det skyldes, at der er tale om et drab på en dansk statsborger begået på dansk jord. Den tid, han allerede har afsonet, ville blive trukket fra, såfremt Omar Muse skulle blive tiltalt, dømt og straffet for samme forbrydelse i Danmark. Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Omer Muse i Somaliland før dommen mod ham. Privatfoto

Forsvarer: Opstiller problem uden løsning

Selv om den via Interpol internationalt efterlyste formodede drabsmand Omer Muse gerne vil hentes hjem til Danmark, hvor Københavns Politi i øvrigt gerne vil tale med ham, er sagen kompliceret at løse.

- Dialog om udlevering og hvad der ellers skal foregå i den sag, skal ske gennem hans forsvarer, siger senioranklager Søren Harbo fra Københavns Politi og understreger, at han som anklager ikke kan have direkte dialog med Omer Muse.

Ekstra Bladet erfarer, at Muse tidligere har afvist at samarbejde med de danske myndigheder, ligesom der tidligere har været dialog med de somalilandske myndigheder, som afslog at udlevere Muse.

Forhistorien og den kendsgerning, at Somaliland ikke er en anerkendt stat, gør ikke det ikke nemmere at komme videre med den nuværende situation.

Juridisk vakuum

Muses beskikkede forsvarer Poul Hauch Fenger mener, at de danske myndigheder ved at nægte Muse et pas opstiller et problem uden at komme med en løsning.

- For effektivt at sikre at udlevering og retsforfølgning kan finde sted, bør man efter min opfattelse fortsat overveje den løsning at udstede et nødpas til min klient (Omer Muse, red.), så han vil kunne rejse til et andet land, hvor danske betjente vil kunne mødes med ham ved grænsen med henblik på udlevering, siger advokat Poul Hauch Fenger.

- Omer Muse er indstillet på en sådan løsning, men indtil han kan få passage over landegrænsen med et gyldigt rejsedokument, er han fanget i et juridisk vakuum.

- Grundlæggende har enhver har krav på en hurtig og fair rettergang. Det gælder også Omer Muse. Derfor vil jeg fortsat være i løbende dialog med anklagemyndigheden om, hvordan vi snarest muligt får fremdrift i sagen og kommer ud af denne stilstand. Dette vil være i alle parters interesse.