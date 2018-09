Drabsdømt tiltalt for nyt knivmord

11 år efter at have dræbt en 46-årig handicappet mand med kniv i Esbjerg står en nu 57-årig mand på ny i retten som tiltalt i en mordsag.

Denne gang også med en kniv som drabsvåben. Det sker i Hjørring hvor et nævningeting fra på torsdag skal oprulle drabssagen mod den 57-årige TJ og en 41-årig medtiltalt, JC, for i fællesskab at have slået en 49-årig mand ihjel i Frederikshavn sidste år.

Drabet skete i opgangen til den dræbtes lejlighed på Lindegårdsvej. De to tiltalte og en 38-årige kvinde opholdt sig forinden i en lejlighed i nærheden, men under et drikkelag dukkede den 49-årige op, og der opstod et højrøstet skænderi.

Kun ét knivstik

I første omgang slog den 41-årige i følge anklageskriftet offeret med flere knytnæveslag i hovedet. Hvad der så skete, ved kun de to tiltalte, som begge nægter sig skyldige i drab.

De var begge bevæbnet med knive. En af mændene stak den 49-årige mand i brystet blot én gang, hvilket medførte, at offeret døde.

Begge knive blev beslaglagt på gerningsstedet af politiet. Men hvem førte det dræbende knivstik? Det skal nævningetinget tage stilling til fra på torsdag. Der er afsat syv retsdage til sagen, og der ventes dom 31. oktober.

Se også: 49-årig mand knivdræbt: 40-årig er nu anholdt

Se også: Mistænkt for kniv-drab - har tidligere begået mord