Drabsforsøg med håndgranater: Politi anholder tredje mand

RETTEN I HOLBÆK (Ekstra Bladet): Midt- og Vestsjællands Politi har anholdt en tredje mand, som ligesom to andre mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling fredag eftermiddag.

Det oplyser politiet på Twitter.

Den tredje mand er en 31-årig mand fra Jyderup, som sigtes for drabsforsøg.

I forvejen var en 37-årig mand fra Jylland og en 38-årig mand fra Jyderup anholdt i sagen. De blev anholdt torsdag eftermiddag. De er begge sigtet for drabsforsøg, mens den 38-årige også er sigtet for ulovlig våbenbesiddelse.

Det var i lørdags klokken 5.56, at politiet fik en anmeldelse om, at der var sket en stor eksplosion i en ejendom på Mullerupvej i landsbyen Mullerup ved Slagelse.

En 46-årig mand, som for fire uger siden vidnede som forurettet i en sag, hvor Bandidos-rockeren Nicolas Nielsen blev idømt tre et halvt års fængsel, var blevet lettere såret under eksplosionen.

Det viste sig, at det var to håndgranater, der var eksploderet i hjemmet. Politiet havde fundet fragmenter fra håndgranaterne samt de to sikkerhedsbøjler, der var blevet skudt af granaterne, inden de blev aktiveret.

- I denne spektakulære sag om drabsforsøg ved brug af håndgranater har politiet nu fået indkredset en persongruppe, som er interessant i denne sammenhæng. Yderligere anholdelser kan forventes ud fra den efterforskning, der allerede er baggrund for mistanken mod de nu allerede anholdte, udtaler vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard som leder af efterforskningen i sagen.

Sagen tog en uventet drejning, da den 46-årige kort efter politiets ankomst blev anholdt og sigtet for ulovlig våbenbesiddelse. Politiet fandt to kraftige automatvåben ved et skur i haven. Den 46-årige har senere under et grundlovsforhør erkendt besiddelse af de to våben.

Også hans 33-årige samleverske var hjemme under eksplosionerne. Hun kom ikke noget til. Men politiet anholdt også hende og sigtede hende for ulovlig våbenbesiddelse. Hun nægtede sig modsat den 46-årige skyldig i forholdet, og dommeren valgte at løslade hende.

Et vidne har set to mænd stikke af fra gerningsstedet efter eksplosionerne. Et overvågningskamera har også fanget en sølvgrå Peugeot 406 køre væk fra stedet. Noget tyder på, at det netop er flugtbilen, som har ført politiet på sporet af personkredsen, hvor der altså nu er foretaget tre anholdelser.

De tre grundlovsforhør begynder klokken 13.45 ved Retten i Holbæk, hvor Ekstra Bladet er til stede.

To anholdt for håndgranat-overfald

To håndgranater eksploderet: Her er politiets spor

Håndgranat-angreb: Bil filmet

Håndgranat-offer fængslet