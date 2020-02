Drabsforsøg: Tre sigtede løsladt for Køge-skud

Politiet har nu løsladt tre af de syv mænd, der er sigtet i sagen om skud mod en 17-årig mand 21. januar i år på Karlemosevej januar i Køge.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Løsladelsen sker på grundlag af den vurdering, at det ikke har været muligt for efterforskerne at underbygge mistankegrundlaget mod de tre mænd på 25, 30 og 40 år yderligere.

De tre mænd, hvoraf en er af mellemøstlig oprindelse og de to andre er etniske danske. De fik deres anholdelse opretholdt i tre døgn, mens de fire andre sigtede mænd på 29, 72, 30 og 19 år i skudsagen blev fængslet i fire uger efter de otte timer lange afhøringer bag lukkede døre i Retten i Roskilde.

Forsøg på manddrab

De er alle sigtet for forsøg på manddrab og ulovlig våbenbesiddelse i forbindelse med skud-angrebet på Karlemosevej, som efter politiets opfattelse indgår i et territorialt opgør mellem to grupperinger i Køge.

De syv mænd nægter sig alle skyldige.

Den 17-årige mand pådrog sig ikke varige men af skudsårene. Han blev ramt i ryggen af skud, og i forbindelse med skyderiet blev der benyttet to pistoler, fremgik det af anklager Anja Lund Liins kollektive sigtelse.

Hårdt kvæstede

De syv mænd blev ikke sigtet i forbindelse med en anden dramatisk skud-episode i området, hvor to mænd blev hårdt kvæstet - en 31-årige bandeveteran og en fem år yngre barndomsven.

Ikke færre end 10 mænd og en kvinde blev natten til torsdag anholdt under en målrettet razzia. Midt- og Vestsjællands Politi slog til med en anholdelses- og ransagningsaktion på flere adresser primært i Køge-området.



Baggrunden for aktionen, oplyste politiet, var efterforskningen af begge de to skudsager i Køge.

Se også: Kæmpe politi-razzia: Ti anholdt

Se også: Betjente stod i kø: Syv mænd sigtet for drabsforsøg