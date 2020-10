Drabsigtet kvinde løsladt i Eddie-sagen

En 46-årig drabssigtet kvinde er blevet genforenet med sin søn og familie i England, efter hun blev løsladt i den makabre drabssag, hvor 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen blev skudt, brændt og forsøgt bortskaffet på en landejendom nord for Frederikshavn.

Det fortæller hendes advokat Nicolaj Horn.

Han tilføjer, at hun faktisk blev løsladt 11. september, men det er først nu, at det kommer til offentlighedens kendskab.

- Hun er da helt utroligt lettet og er utroligt glad for, at hun er blevet løsladt, siger advokaten.

Gemte pistol i sofa: Pris på forsvundne Eddies hoved

Kvinden har siddet varetægtsfængslet siden maj i år. Hendes 45-årige ægtefælle og en 52-årig mand er fortsat fængslet i sagen, hvor Eddie Christensen blev dræbt 9. maj. Også drabsofferets hund blev senere fundet gravet ned på ejendommen.

- Hvad ser du løsladelsen som udtryk for?

- Jeg ser det som udtryk for, at man har fået afklaret, at hun har en mindre rolle i det her. Hvis hun overhovedet har en rolle, siger Nicolaj Horn og tilføjer, at politiet har valgt at opretholde sigtelsen.

Det samme oplyser vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi, til Nordjyske.

- Efterforskningen for hendes vedkommende er fuldt belyst, og der er dermed ikke længere grundlag for at opretholde varetægtsfængslingen af hende, siger han.

Efterlyst med blodig fortid: Eddie tævet halvt ihjel og sølet ind i benzin

Nicolaj Horn fortæller, at hans klient nægter sig 'helt og aldeles skyldig', og han mener ikke, at der er kød på sagen mod den 46-årige engelske kvinde.

- Og jeg tænker ikke, at hun var blevet løsladt, hvis ikke politiet havde nogenlunde samme holdning. I en så speciel sag, så ville det nok være usædvanligt. Især fordi man ikke har en gerningsmand endnu. Der er jo ingen, der har tilstået noget, siger han.

Retsmøderne i sagen har været holdt for lukkede døre, ligesom de sigtede i vid udstrækning er gået med til frivillige fristforlængelser. Også kvinden.

Eddie dræbt og brændt: Nu er drabsoffers hund fundet død

- Det var, fordi det var en så alvorlig sag, at det ikke gav meget mening at bede om andet, når politiet mente, at det var sådan, det skulle være, siger Nicolaj Horn.

Det er meget sparsomt, hvad Nordjyllands Politi har fortalt om sagen. Det er derfor uvist, hvad de mener lå til grund for det brutale drab.

Eddie Christensen boede på samme adresse som den nu sigtede trio på en landejendom nord for Frederikshavn. Han gav sidst livstegn fra sig 9. maj, da han ringede til sin mor og gav udtryk for, at han var bange. Han aftalte at sove hos sin mor, men dukkede aldrig op hos hende.

Hans VW Polo var efterladt ved Rimmen Station, som er et togstop mellem Skagen og Frederikshavn.